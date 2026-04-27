Ancelotti está em lista de nomes para assumir clube espanhol

Italiano está na mesa em caso de saída de técnico de equipe de Madri

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/04/2026
15:17
Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ex-Botafogo, Davide Ancelotti está em uma lista de nomes para assumir o Rayo Vallecano na próxima temporada. Com a possível saída de Iñigo Pérez, o italiano surge como um dos substitutos, segundo o jornalista Raúl Varela.

Apesar da breve e contestada passagem pelo Botafogo, Davide Ancelotti é valorizado por diferentes clubes europeus. No Rayo Vallecano, o italiano é visto com bons olhos por conta do seu conhecimento de futebol de elite e projeção.

Embora não haja propostas oficiais por Davide Ancelotti, o nome do treinador está na mesa do Rayo Vallecano. No entanto, o clube espanhol só deve fazer alguma movimentação caso perca Iñigo Pérez nas próximas semanas.

Passagem de Ancelotti pelo Botafogo

Em 2025, Davide Ancelotti assumiu o comando do Botafogo em julho após a chegada de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. No Brasil, o comandante foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil com o Glorioso nos pênaltis para o Vasco, mas levou o Alvinegro à Libertadores com a 6ª colocação do Brasileirão.

Demitido ao fim da temporada passada, Davide Ancelotti não encontrou um novo clube para trabalhar desde então. No entanto, o italiano vive a expectativa de iniciar uma nova equipe com a proximidade do fim da temporada europeia.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
Davide Ancelotti no comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

