Ancelotti está em lista de nomes para assumir clube espanhol
Italiano está na mesa em caso de saída de técnico de equipe de Madri
Ex-Botafogo, Davide Ancelotti está em uma lista de nomes para assumir o Rayo Vallecano na próxima temporada. Com a possível saída de Iñigo Pérez, o italiano surge como um dos substitutos, segundo o jornalista Raúl Varela.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Apesar da breve e contestada passagem pelo Botafogo, Davide Ancelotti é valorizado por diferentes clubes europeus. No Rayo Vallecano, o italiano é visto com bons olhos por conta do seu conhecimento de futebol de elite e projeção.
Embora não haja propostas oficiais por Davide Ancelotti, o nome do treinador está na mesa do Rayo Vallecano. No entanto, o clube espanhol só deve fazer alguma movimentação caso perca Iñigo Pérez nas próximas semanas.
Passagem de Ancelotti pelo Botafogo
Em 2025, Davide Ancelotti assumiu o comando do Botafogo em julho após a chegada de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. No Brasil, o comandante foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil com o Glorioso nos pênaltis para o Vasco, mas levou o Alvinegro à Libertadores com a 6ª colocação do Brasileirão.
Demitido ao fim da temporada passada, Davide Ancelotti não encontrou um novo clube para trabalhar desde então. No entanto, o italiano vive a expectativa de iniciar uma nova equipe com a proximidade do fim da temporada europeia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
