Casemiro decide, United sofre no fim, mas vence o Brentford por 2 a 1 na Premier League
Com gols de Casemiro e Bruno Fernandes, United bate os Bees em Old Trafford
Em uma tarde movimentada em Old Trafford, o Manchester United garantiu uma vitória fundamental por 2 a 1 sobre o Brentford, em duelo válido pela 34ª rodada da Premier League. Com este resultado, os Red Devils chegam aos 61 pontos e se aproximaram da tão sonhada classificação para a Champions League. Do outro lado, o Brentford amarga a quebra de uma sequência atípica: com esta derrota, o clube interrompe uma série de cinco empates seguidos, estaciona nos 58 pontos, mas segue vivo e competitivo na acirrada disputa por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.
Relacionadas
Fenômeno aos 40+: destaque da Série D amplia marca e supera CR7 na artilharia mundial
Futebol Nacional27/04/2026
Endrick vira alvo de gigante da Premier League
Futebol Internacional27/04/2026
Davide Ancelotti está em lista de nomes para assumir clube espanhol
Futebol Internacional27/04/2026
Manchester United x Brentford: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Manchester United foi letal e construiu o resultado na etapa inicial. Com uma postura agressiva, a equipe da casa aproveitou as oportunidades que teve. Casemiro, o grande nome da partida, abriu o placar com uma finalização precisa, seu 9º gol na Premier League nesta temporada. Logo depois, Bruno Fernandes ampliou, dando uma vantagem confortável ao United. O Brentford, por outro lado, sofreu com a falta de pontaria: Igor Thiago teve pelo menos três chances claras de balançar as redes, mas desperdiçou, o que custou caro para a equipe visitante.
Segundo tempo
O cenário mudou completamente após o intervalo. O Brentford voltou do vestiário com outra postura, dominando as ações e empurrando o United para o seu próprio campo. Os visitantes pressionaram insistentemente, criando volume de jogo. Já nos minutos finais, Jensen marcou um belo gol, diminuindo o placar para 2 a 1 e renovando as esperanças dos torcedores visitantes. O United, porém, conseguiu se segurar na defesa até o apito final, garantindo os três pontos.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Com os 61 pontos, o Manchester United se consolida na terceira posição, enquanto o Brentford (58 pontos) vê a gordura que tinha ser reduzida. O tropeço dos Bees após cinco empates seguidos mostra que a equipe precisa reencontrar a vitória para não desperdiçar a campanha sólida que faz na temporada.
Deu aula 🏅
Casemiro. O volante brasileiro foi o dono do meio-campo e o grande craque do jogo. Além de ser uma barreira defensiva, apareceu no ataque para marcar seu 9º gol na competição, sendo decisivo na construção do placar que garantiu a vitória dos Red Devils.
Ficou abaixo 📉
Thiago (Brentford). O atacante teve nos pés as chances de mudar a história da partida ainda no primeiro tempo. Perdeu gols fundamentais que, se convertidos, teriam mudado a dinâmica e a pressão que o Brentford sofreu durante o restante do duelo.
✅ FICHA TÉCNICA
MANCHESTER UNITED X BRENTFORD
PREMIER LEAGUE - 34ª RODADA
📆 Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, na Inglaterra
🥅 Gols: Casemiro (Manchester United), aos 11'/1ºT (1-0); Šeško (Manchester United), aos 43'/1ºT (2-0) e Mathias Jensen (Brentford), aos 87'/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Luke Shaw (Manchester United),van der Berg (Brentford), Ouattara (Brentford) e Igor Thiago (Brentford)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw (Yoro); Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo (Mazraoui), Mbeumo (Mason Mount) e Sesko
BRENTFORD (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kanode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen e Damsgaard; Ouattara, Shade (Reiss Nelson) e Igor Thiago
🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) Ian Hussin (ING)
🖥️ VAR: James Bell (ING)
