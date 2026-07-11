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Quem é Breel Embolo, destaque da Suíça, expulso por simulação contra a Argentina?

Nascido em Yaoundé, capital de Camarões, atacante chegou à Europa ainda criança

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 23:54
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Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina
Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina (Foto: Lars Baron/AFP)

Poucos minutos após a Suíça conquistar o gol de empate contra a Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo, Breel Embolo foi expulso por simulação, ao ser advertido com o segundo cartão amarelo da partida. O árbitro João Pinheiro, de Portugal,  tomou a decisão após revisão no árbitro de vídeo.

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    • A maior reviravolta na história está no fato de que Embolo vinha sendo um dos destaques da Suíça na competição, até que a fatídica e irresponsável expulsão contra a Argentina prejudicou sua trajetória na Copa do Mundo.

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    • ➡️ Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

    A participação de Embolo na Copa do Mundo de 2026 chegou a ser colocada em dúvida semanas antes do início da competição. O atacante enfrentou dificuldades para obter autorização de entrada nos Estados Unidos em razão de questões burocráticas ligadas a um processo antigo. A situação gerou preocupação na delegação suíça, mas foi resolvida a tempo.

    Já na estreia do torneio, ele respondeu dentro de campo; marcou de pênalti no empate por 1 a 1 contra o Catar, anfitrião do grupo, e distribuiu mais duas assistências ao longo da fase de grupos.

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    Quem é Breel Embolo?

    Embolo é a principal referência ofensiva da seleção suíça na Copa do Mundo de 2026 e chega ao mata-mata como um dos destaques da fase de grupos. O atacante somou um gol e duas assistências no torneio, contribuindo para que a Suíça terminasse o Grupo B na primeira colocação.

    Nascido em Yaoundé, capital de Camarões, em 14 de fevereiro de 1997, Embolo chegou à Europa ainda criança. Aos cinco anos, mudou-se para a França com a mãe; pouco depois, a família fixou residência em Basileia, na Suíça. Em 2014, ele obteve a cidadania suíça e passou a defender as categorias de base do país até alcançar a seleção principal.

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    Trajetória no futebol europeu

    Revelado pelo Basel, clube pelo qual conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Suíço, o centroavante seguiu para a Bundesliga, onde atuou por Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach. Depois, transferiu-se para o futebol francês, passando pelo Monaco antes de chegar ao Rennes, clube pelo qual atua desde 2025. Hoje com 29 anos, Embolo permanece na França.

    Sua estreia pela seleção principal da Suíça aconteceu em 2015. Desde então, o atacante participou de três Copas do Mundo, em 2018, 2022 e 2026, além das Eurocopas de 2016, 2021 e 2024. Até o encerramento da fase de grupos do Mundial de 2026, ele acumulava 89 jogos pela seleção suíça e 25 gols marcados.

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    Dupla nacionalidade e a escolha pela Suiça

    O episódio mais comentado da carreira de Embolo em Copas ocorreu no Mundial de 2022, no Catar. Na estreia da Suíça, ele marcou justamente contra Camarões, seu país de nascimento. Em respeito às suas origens, optou por não comemorar o gol. A atitude repercutiu mundialmente. "Foi uma escolha da Suíça, não contra Camarões", declarou o atacante na ocasião.

    Embora tenha tido a possibilidade de representar Camarões no futebol internacional, Embolo formou-se esportivamente na Suíça e consolidou sua escolha pela seleção europeia. Fora dos gramados, o jogador também é conhecido pelo trabalho social; aos 18 anos, fundou a Fundação Embolo, organização voltada ao apoio de crianças refugiadas na Suíça e de jovens em situação de vulnerabilidade em Camarões.

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