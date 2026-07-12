Semifinais da Copa terão os quatro melhores colocados no ranking da Fifa Confira o chaveamento após o fim das quartas de final

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 reunirão as quatro seleções mais bem colocadas do ranking da Fifa, confirmando o equilíbrio entre as principais potências do futebol mundial. Após a definição dos confrontos das quartas de final, Argentina, Inglaterra, Espanha e França seguem na disputa pelo título.

Confira o ranking da Fifa atualizado após a vitória da Argentina contra a Suíça na prorrogação:

Ranking da Fifa atualizado após vitória da Argentina contra a Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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Além da disputa por uma vaga na decisão da Copa, as semifinais também colocam frente a frente as quatro seleções que lideram o ranking da Fifa. A Argentina encara a Inglaterra em um duelo entre o segundo e o quarto colocados, enquanto a Espanha enfrenta a líder França na outra semifinal.

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Confira como foi a classificação das melhores seleções no ranking da Fifa

🔴⚪Inglaterra vai à semi após vencer a Noruega na prorrogação:

Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Os noruegueses saíram na frente com golaço de Andreas Schjelderup, mas Jude Bellingham apareceu no primeiro tempo e na prorrogação para marcar duas vezes e classificar os Leões às semifinais da Copa do Mundo de 2026.

🟡🔴Espanha vai à semi após vencer a Bélgica no tempo regulamentar:

A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1, em uma partida que contou com gols de Fabián Ruiz, De Keteleare e Mikel Merino. Agora, a Fúria de Lamine Yamal e companhia tem pela frente o seu maior desafio na Copa do Mundo, jogando contra a poderosa França de Mbappé.

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🔵🔴França vai à semi após vencer Marrocos no tempo regulamentar:

A França bateu o Marrocos por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), no estádio de Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo de amplo domínio francês, Mbappé perdeu pênalti no primeiro tempo, mas se recuperou na etapa final com um golaço. Pouco depois, Dembélé ampliou para os Bleus.

⚪🔵Argentina vai à semi após vencer a Suíça na prorrogação:

A Argentina derrotou a Suíça por 3 a 1 na prorrogação e avançou às semifinais da Copa do Mundo. Na etapa inicial, Mac Allister abriu o placar, mas Ndoye igualou o duelo no segundo tempo. Mas com um jogador a mais após a expulsão de Embolo, a Albiceleste chegou ao segundo gol com Julián Álvarez na etapa final da prorrogação e ampliou com Lautaro Martínez.

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