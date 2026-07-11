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Autor de golaço da Noruega, Schjelderup já foi condenado à prisão

Atacante norueguês vive misto de destaque nos gramados e problemas judiciais

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 19:10
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Andreas Schjelderup comemora seu gol no jogo da Noruega contra a Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Andreas Schjelderup comemora o golaço sobre a Inglaterra; jovem vive auge na Copa sob a sombra de problemas judiciais (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O confronto decisivo entre Noruega e Inglaterra começou em ritmo alucinante. O atacante Andreas Schjelderup, que já vinha de grande atuação no torneio, acertou um belo chute para abrir o placar com um golaço para os noruegueses. A festa nórdica, porém, durou pouco: logo em seguida, o astro britânico Jude Bellingham balançou as redes e buscou o empate para a Inglaterra.

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    Apesar do brilho do jovem atacante no gramado, o nome de Schjelderup segue cercado por forte atenção midiática devido a problemas graves fora das quatro linhas. O atleta carrega o histórico recente de uma condenação na Justiça da Dinamarca.

    Andreas Schjelderup comemora seu gol no jogo da Noruega contra a Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Andreas Schjelderup comemora o golaço sobre a Inglaterra; jovem vive auge na Copa sob a sombra de problemas judiciais (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    O histórico na Justiça europeia

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    • Em novembro de 2025, o atleta foi condenado a 14 dias de detenção pela Justiça dinamarquesa por compartilhar um conteúdo de vídeo com teor sexual envolvendo dois garotos menores de idade, em um caso que aconteceu em 2023. A punição imposta ao jogador acabou sendo suspensa pelo tribunal do país.

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    O escândalo acompanha o jogador justamente em seu momento de maior visibilidade profissional, enquanto ele se consolida como uma das peças fundamentais de seu país nesta edição do Mundial.

    De carrasco do Brasil a protagonista no Mundial

    Schjelderup ganhou enorme projeção ao se tornar o grande fator de desequilíbrio na partida anterior, que decretou a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final. Naquela ocasião, ele saiu do banco no intervalo e deu duas assistências precisas para os gols de Erling Haaland na vitória por 2 a 1.

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    Revelado pelo Bodo/Glimt e projetado no cenário europeu pelo Nordsjaelland, o jovem nascido em 2004 pertence atualmente ao Benfica, de Portugal, onde anotou 10 gols e deu sete assistências na última temporada. Na Copa do Mundo, ele já acumula participações diretas em gols na fase de grupos e no mata-mata, consolidando-se como a principal engrenagem ofensiva ao lado de Haaland.

    Com o empate imediato arrancado por Bellingham, o duelo de quartas de final segue totalmente aberto, valendo uma vaga direta na semifinal da Copa do Mundo.

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