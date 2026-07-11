Quantos gols Bellingham tem na Copa do Mundo? Camisa 10 comanda virada na prorrogação e chega a marca expressiva em Mundiais

Jude Bellingham é o grande nome do duelo eletrizante entre Inglaterra e Noruega pela prorrogação das quartas de final da Copa do Mundo. O meio-campista do Real Madrid chamou a responsabilidade, balançou as redes duas vezes e vai deixando os britânicos muito perto da vaga na semifinal.

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Com a grande atuação deste sábado, muitos torcedores começaram a se perguntar: quantos gols Bellingham tem na Copa do Mundo?

Jude Bellingham comemora um de seus gols contra a Noruega; meia chegou a 6 gols na história das Copas do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O número de gols de Bellingham em Copas

Com os dois gols anotados no confronto de hoje diante da seleção norueguesa, Jude Bellingham chegou à impressionante marca de 6 gols na história da Copa do Mundo.

A trajetória do jogador em Mundiais começou cedo. Bellingham fez sua estreia oficial na competição no Catar, em 2022, ainda muito jovem. De lá para cá, o meia se transformou na principal referência técnica do setor ofensivo da Inglaterra, aumentando de forma significativa sua média de bolas na rede no torneio de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

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O gol da virada na prorrogação

O brilho do camisa 10 foi testado ao limite no duelo das quartas de final. Após marcar o gol de empate logo depois que a Noruega abriu o placar com Schjelderup, Bellingham apareceu novamente no momento mais crítico: o tempo extra.

O gol que vai dando a classificação inglesa nasceu de um rebote do goleiro norueguês Ørjan Nyland. Ironicamente, o arqueiro vinha sendo um dos grandes nomes da Copa e foi um dos carrasco do Brasil nas oitavas de final, quando brilhou ao defender um pênalti cobrado pelo volante Bruno Guimarães. Desta vez, porém, Nyland deu rebote na pressão britânica, e Bellingham aproveitou a sobra para empurrar para as redes.

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Com a bola ainda rolando na prorrogação, a Inglaterra tenta segurar a vantagem para carimbar de vez o passaporte para as semifinais.

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