Dê suas notas: Inglaterra vence com show de Bellingham e elimina Noruega De virada e na prorrogação, ingleses batem os noruegueses e avançam na Copa

Com show de Jude Bellingham, a Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os noruegueses saíram na frente com um golaço de Andreas Schjelderup na reta final da primeira etapa, mas o camisa 10 inglês apareceu de forma brilhante para empatar ainda antes do intervalo e decretar a vitória histórica na prorrogação, carimbando o passaporte dos Leões para enfrentar o vencedor de Argentina e Suíça.

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Como foi a partida entre Noruega e Inglaterra?

A etapa inicial começou com a Inglaterra dominando a posse de bola, mas esbarrando na sólida linha de marcação da Noruega. Na reta final, os noruegueses adiantaram as linhas e abriram o placar com um golaço de Andreas Schjelderup após desarme em Harry Kane. O susto acordou os ingleses: logo depois de Sorloth perder a chance do segundo, Anthony Gordon cruzou rasteiro e Jude Bellingham limpou a marcação com categoria para empatar a partida, antes de Kane ter um gol anulado por impedimento.

Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

A Noruega retornou do intervalo com postura agressiva e pressionou os ingleses na bola aérea, chegando a ter um gol de Torbjorn Heggem anulado por falta de Haaland e uma cabeçada de Ajer no travessão. Nos minutos finais, a Inglaterra conseguiu equilibrar as ações e assustou em jogada individual de Bukayo Saka, mas a defesa rival cortou o perigo, sustentando o empate por 1 a 1 que arrastou o confronto para o tempo extra.

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A Inglaterra manteve o ritmo intenso no tempo extra e sacramentou a virada logo no início, quando Morgan Rogers bateu de fora da área, o goleiro Nyland deu rebote e Jude Bellingham empurrou para as redes. O duelo seguiu tenso com um pênalti a favor dos ingleses anulado pelo VAR, uma finalização perigosa de Nusa bloqueada por Guéhi e a surpreendente substituição de Haaland, fatores que selaram a eliminação dos valentes noruegueses e a festa dos Leões.

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