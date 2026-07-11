Além da vaga, Mbappé trava duelo particular com Messi na Copa Dupla tem números acirrados nesta Copa do Mundo

Kylian Mbappé segue construindo uma trajetória histórica em Copas do Mundo. Classificada para a semifinal após vencer o Marrocos por 2 a 0, a França conta com o camisa 10 para buscar a terceira final consecutiva, mas o atacante também trava uma disputa particular com Lionel Messi.

Os dois são os principais candidatos à artilharia desta edição da Copa. Ambos somam oito gols, mas Mbappé aparece na frente no critério de desempate por ter distribuído três assistências, contra apenas uma do argentino.

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A briga também acontece na história dos Mundiais. Messi lidera a lista entre os jogadores em atividade, com 21 gols, enquanto Mbappé aparece logo atrás, com 20. Os dois já ultrapassaram o alemão Miroslav Klose e podem ampliar seus números nas fases decisivas do torneio.

A disputa começou logo na primeira rodada. Mbappé marcou dois gols na vitória sobre Senegal, mas, ainda no mesmo dia, Messi respondeu diante da Argélia e assumiu a ponta. Desde então, o francês diminuiu a diferença e chegou aos oito gols ao balançar as redes contra o Marrocos, na última partida disputada pela equipe.

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Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Messi e Mbappé desperdiçaram pênaltis em decisões

Se os números e marcas perseguidas são parecidas para ambos os jogadores, a dupla também viveu um momento parecido nas decisões recentes. Os dois desperdiçaram cobranças de pênaltis, o que impediu dessa marca ser ampliada e acirrar ainda mais esta "disputa".

Mbappé desperdiçou um pênalti diante do Marrocos antes de marcar um golaço na classificação francesa. Nas oitavas, Messi também perdeu uma cobrança contra o Egito, mas se desculpou depois com um gol e uma assistência.

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Além dos recordes individuais, Mbappé busca mais um feito coletivo. Campeão em 2018 e vice em 2022, o atacante tenta levar a França à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Para isso, terá pela frente a Espanha na semifinal. A Argentina enfrenta a Suíça neste sábado.

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