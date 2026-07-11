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Além da vaga, Mbappé trava duelo particular com Messi na Copa

Dupla tem números acirrados nesta Copa do Mundo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/07/2026 12:39
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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Mbappé persegue recordes de Messi na Copa (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Kylian Mbappé segue construindo uma trajetória histórica em Copas do Mundo. Classificada para a semifinal após vencer o Marrocos por 2 a 0, a França conta com o camisa 10 para buscar a terceira final consecutiva, mas o atacante também trava uma disputa particular com Lionel Messi.

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    • Os dois são os principais candidatos à artilharia desta edição da Copa. Ambos somam oito gols, mas Mbappé aparece na frente no critério de desempate por ter distribuído três assistências, contra apenas uma do argentino.

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    A briga também acontece na história dos Mundiais. Messi lidera a lista entre os jogadores em atividade, com 21 gols, enquanto Mbappé aparece logo atrás, com 20. Os dois já ultrapassaram o alemão Miroslav Klose e podem ampliar seus números nas fases decisivas do torneio.

    A disputa começou logo na primeira rodada. Mbappé marcou dois gols na vitória sobre Senegal, mas, ainda no mesmo dia, Messi respondeu diante da Argélia e assumiu a ponta. Desde então, o francês diminuiu a diferença e chegou aos oito gols ao balançar as redes contra o Marrocos, na última partida disputada pela equipe.

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    Mbappé conduzindo a bola em campo
    Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)
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    • Messi e Mbappé desperdiçaram pênaltis em decisões

    Se os números e marcas perseguidas são parecidas para ambos os jogadores, a dupla também viveu um momento parecido nas decisões recentes. Os dois desperdiçaram cobranças de pênaltis, o que impediu dessa marca ser ampliada e acirrar ainda mais esta "disputa".

    Mbappé desperdiçou um pênalti diante do Marrocos antes de marcar um golaço na classificação francesa. Nas oitavas, Messi também perdeu uma cobrança contra o Egito, mas se desculpou depois com um gol e uma assistência.

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    Além dos recordes individuais, Mbappé busca mais um feito coletivo. Campeão em 2018 e vice em 2022, o atacante tenta levar a França à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Para isso, terá pela frente a Espanha na semifinal. A Argentina enfrenta a Suíça neste sábado.

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