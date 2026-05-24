Guardiola se despede do Manchester City com homenagens e números expressivos
Treinador encerra passagem com 20 títulos e grande aproveitamento
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No Etihad Stadium, Pep Guardiola foi alvo de muitas homenagens apesar da derrota do Manchester City por 2 a 1 sobre o Aston Villa. Neste domingo (24), o treinador espanhol encerrou uma passagem com muita história ao longo dos últimos 10 anos.
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Contratado em 2016, Pep Guardiola comandou o Manchester City ao longo de 593 partidas, sendo o treinador com mais jogos à frente do clube inglês na história. Nesse período, o catalão conquistou 417 vitórias, teve 87 empates e apenas 89 derrotas.
Com esses números, Guardiola conseguiu um incrível aproveitamento de 75% ao longo de 10 anos no comando do Manchester City. Isso se reflete na conquista dos 20 títulos, uma vez que o clube inglês conseguiu se manter em um alto nível durante um largo período de sua história.
Guardiola muda Manchester City de patamar na Inglaterra e Europa
Nesse período de 10 anos, Guardiola conquistou 20 títulos no comando do Manchester City e se tornou uma lenda. Antes da chegada do espanhol, o clube havia vencido 18 troféus em torneios de elite, o que exclui as taças referentes a Championship, que é a segunda divisão inglesa.
Em 2008, o Manchester City foi comprado por um fundo de investimentos dos Emirados Árabes com o objetivo de se transformar em uma potência. Nos primeiros anos, o clube chegou a conquistar a FA Cup 2010/2011, que marcou o primeiro título na elite inglesa em 35 anos, além da Premier League em 2011/2012 após 44 anos de jejum.
Mas o clube estava longe de se tornar uma potência tanto a nível nacional, mas principalmente quanto a nível europeu. Nas duas primeiras participações em Champions League já na administração do fundo de investimentos dos Emirados Árabes, a equipe havia sido eliminada ainda na fase de grupos sob comando de Roberto Mancini.
Cercado de expectativas após anos de sucesso no comando de Barcelona e Bayern de Munique, Pep Guardiola chegou a ser contestado após um primeiro ano de trabalho sem títulos. O Manchester City encerrou a Premier League na 3ª colocação, mas caiu nas oitavas de final da Champions League, nas semifinais da Copa da Inglaterra e precocemente na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa.
Mas desde então, Guardiola revolucionou o Manchester City e fez a Premier League parecer uma espécie de estadual. De sete temporadas entre 2017/2018 até 2023/2024, o treinador catalão conquistou seis vezes o Campeonato Inglês, tendo sido vice-campeão apenas para o Liverpool de Jurgen Klopp em 2019/2020.
Além do grande sucesso na Inglaterra, Pep Guardiola fez o Manchester City chegar em duas finais de Champions League e tendo conquistado a inédita e tão sonhada "Orelhuda" em 2022/2023 sobre a Inter de Milão. E em dezembro de 2023, o treinador catalão retornou ao Mundial de Clubes após 10 anos para derrotar o Fluminense e vencer um novo troféu pela primeira vez para sua equipe.
Treinador cita arrependimento em trajetória no clube inglês
Em sua penúltima coletiva como treinador do Manchester City, Pep Guardiola revelou um arrependimento em sua passagem de 10 anos. O catalão abriu o jogo sobre a saída do ex-goleiro Joe Hart no início de sua trajetória na Inglaterra.
- Quero confessar algo. Tenho arrependimentos quando se toma muitas decisões, muitas mesmo. A gente comete erros. Mas há um arrependimento que guardei no fundo do meu coração por muitos anos: não ter dado a Joe Hart a chance de estar comigo, de provar a si mesmo o quão bom goleiro ele era. E eu deveria ter feito isso. E com todo o respeito ao Claudio (Bravo) e todo o respeito ao Eddie (Ederson). Mas naquele momento eu poderia ter pensado: "Ok, Joe, vamos tentar fazer isso juntos. Se não funcionar, tudo bem". Mas já aconteceu. A vida é assim: às vezes tenho que tomar decisões, e às vezes não sou justo o suficiente.
Pep Guardiola deixa Manchester City como um dos maiores treinadores da PL
Em sua longa passagem pelo Manchester City, Pep Guardiola conquistou seis títulos da Premier League e se tornou o segundo treinador mais vitorioso do Campeonato Inglês. O espanhol está atrás apenas de Alex Ferguson, que é uma lenda do Manchester United e vencedor de 13 troféus da competição.
O espanhol encerra sua passagem com mais títulos da Premier League do que Arsène Wenger e José Mourinho, que conquistaram três troféus cada um.
Pep Guardiola deixa o Manchester City após 3651 dias no comando do clube inglês e ocupa o 4º lugar entre os treinadores com mais tempo de casa no clube. O espanhol está atrás apenas de Wilf Wild (5375 dias), Les McDowall (4777 dias) e Ernest Mangnall (4311 dias).
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