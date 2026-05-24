Guardiola se despede do Manchester City com homenagens e números expressivos

No Etihad Stadium, Pep Guardiola foi alvo de muitas homenagens apesar da derrota do Manchester City por 2 a 1 sobre o Aston Villa. Neste domingo (24), o treinador espanhol encerrou uma passagem com muita história ao longo dos últimos 10 anos.

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Contratado em 2016, Pep Guardiola comandou o Manchester City ao longo de 593 partidas, sendo o treinador com mais jogos à frente do clube inglês na história. Nesse período, o catalão conquistou 417 vitórias, teve 87 empates e apenas 89 derrotas.

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Com esses números, Guardiola conseguiu um incrível aproveitamento de 75% ao longo de 10 anos no comando do Manchester City. Isso se reflete na conquista dos 20 títulos, uma vez que o clube inglês conseguiu se manter em um alto nível durante um largo período de sua história.

Guardiola muda Manchester City de patamar na Inglaterra e Europa

Nesse período de 10 anos, Guardiola conquistou 20 títulos no comando do Manchester City e se tornou uma lenda. Antes da chegada do espanhol, o clube havia vencido 18 troféus em torneios de elite, o que exclui as taças referentes a Championship, que é a segunda divisão inglesa.

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Em 2008, o Manchester City foi comprado por um fundo de investimentos dos Emirados Árabes com o objetivo de se transformar em uma potência. Nos primeiros anos, o clube chegou a conquistar a FA Cup 2010/2011, que marcou o primeiro título na elite inglesa em 35 anos, além da Premier League em 2011/2012 após 44 anos de jejum.

Mas o clube estava longe de se tornar uma potência tanto a nível nacional, mas principalmente quanto a nível europeu. Nas duas primeiras participações em Champions League já na administração do fundo de investimentos dos Emirados Árabes, a equipe havia sido eliminada ainda na fase de grupos sob comando de Roberto Mancini.

Cercado de expectativas após anos de sucesso no comando de Barcelona e Bayern de Munique, Pep Guardiola chegou a ser contestado após um primeiro ano de trabalho sem títulos. O Manchester City encerrou a Premier League na 3ª colocação, mas caiu nas oitavas de final da Champions League, nas semifinais da Copa da Inglaterra e precocemente na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa.

Mas desde então, Guardiola revolucionou o Manchester City e fez a Premier League parecer uma espécie de estadual. De sete temporadas entre 2017/2018 até 2023/2024, o treinador catalão conquistou seis vezes o Campeonato Inglês, tendo sido vice-campeão apenas para o Liverpool de Jurgen Klopp em 2019/2020.

Além do grande sucesso na Inglaterra, Pep Guardiola fez o Manchester City chegar em duas finais de Champions League e tendo conquistado a inédita e tão sonhada "Orelhuda" em 2022/2023 sobre a Inter de Milão. E em dezembro de 2023, o treinador catalão retornou ao Mundial de Clubes após 10 anos para derrotar o Fluminense e vencer um novo troféu pela primeira vez para sua equipe.

Era de Guardiola no Manchester City (Arte/NotebookLM)

Treinador cita arrependimento em trajetória no clube inglês

Em sua penúltima coletiva como treinador do Manchester City, Pep Guardiola revelou um arrependimento em sua passagem de 10 anos. O catalão abriu o jogo sobre a saída do ex-goleiro Joe Hart no início de sua trajetória na Inglaterra.

- Quero confessar algo. Tenho arrependimentos quando se toma muitas decisões, muitas mesmo. A gente comete erros. Mas há um arrependimento que guardei no fundo do meu coração por muitos anos: não ter dado a Joe Hart a chance de estar comigo, de provar a si mesmo o quão bom goleiro ele era. E eu deveria ter feito isso. E com todo o respeito ao Claudio (Bravo) e todo o respeito ao Eddie (Ederson). Mas naquele momento eu poderia ter pensado: "Ok, Joe, vamos tentar fazer isso juntos. Se não funcionar, tudo bem". Mas já aconteceu. A vida é assim: às vezes tenho que tomar decisões, e às vezes não sou justo o suficiente.

Pep Guardiola deixa Manchester City como um dos maiores treinadores da PL

Em sua longa passagem pelo Manchester City, Pep Guardiola conquistou seis títulos da Premier League e se tornou o segundo treinador mais vitorioso do Campeonato Inglês. O espanhol está atrás apenas de Alex Ferguson, que é uma lenda do Manchester United e vencedor de 13 troféus da competição.

O espanhol encerra sua passagem com mais títulos da Premier League do que Arsène Wenger e José Mourinho, que conquistaram três troféus cada um.

Pep Guardiola deixa o Manchester City após 3651 dias no comando do clube inglês e ocupa o 4º lugar entre os treinadores com mais tempo de casa no clube. O espanhol está atrás apenas de Wilf Wild (5375 dias), Les McDowall (4777 dias) e Ernest Mangnall (4311 dias).

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