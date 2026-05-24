Atuação de Rayan em última partida da Premier League vira assunto: 'Precisa'

O atacante brasileiro Rayan voltou a ser assunto entre torcedores nas redes sociais após a última rodada da Premier League. Em campo no empate entre Bournemouth e Nottingham Forest, o jogador teve uma atuação discreta, mas acabou entrando no centro das discussões sobre o desempenho da equipe inglesa na reta final da temporada.

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O Bournemouth dependia de uma combinação de resultados para garantir vaga na próxima edição da Champions League. Parte da missão aconteceu com o empate do Liverpool em sua partida. No entanto, o tropeço do Manchester City, derrotado de virada pelo Aston Villa por 2 a 1, acabou frustrando os planos do clube de Rayan.

Com isso, o Bournemouth terminou a temporada classificado para a Europa League pela primeira vez na história do clube, ficando de fora da Champions.

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Nas redes sociais, a atuação de Rayan gerou opiniões divididas. Enquanto alguns torcedores apontaram que o atacante apareceu pouco no jogo e teve dificuldades para participar ofensivamente, outros defenderam o brasileiro e culparam a falta de acionamento por parte dos companheiros.

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Entre os comentários, muitos destacaram que o camisa 37 recebeu poucas bolas em condições de criar jogadas e finalizar.

Veja a repercussão:

Tradução: Rayan tem sido tão bom nesta temporada sempre que ele avança com seu marcador, não sei se é uma questão de confiança ou uma coisa do sistema do Iraola que o faz se sentir obrigado a passar de volta para o LD.

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Tradução: Precisa de mais dos jogadores da frente. Tav recebendo muita bola mas não criando muito. Evanilson também não fez muito com sua posse. Rayan muito quieto & precisa se envolver mais. Kroupi o mais animado mas finalização ruim.

Apesar da atuação sem grande brilho, parte da torcida do Bournemouth demonstrou confiança no crescimento do brasileiro para a próxima temporada, principalmente com a disputa da Europa League no calendário do clube.

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Bournemouth empata em último jogo da temporada e fica de fora da Champions League. (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 🆚 Bournemouth

38ª rodada da Premier League

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).

📍 Local: The City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

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