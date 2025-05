Rangers, da Escócia, se aproxima da contratação de Ancelotti

O Rangers, da Escócia, se aproxima da contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, para a próxima temporada. Com isso, o italiano não deve seguir os passos do pai rumo à Seleção Brasileira, mas sim optar por uma carreira solo.

Apesar do desejo do Rangers, Ancelotti é alvo do Como, da Itália, mas o treinador vê o clube escocês como uma grande oportunidade na carreira. Além de ter a chance de disputar a Europa League, o treinador vê a equipe com mais chances de brigar por títulos, segundo a imprensa espanhola.

Davide Ancelotti também vê a possibilidade de assumir o Rangers como um desafio em sua carreira profissional. Desde 2012, o Celtic só foi derrotado uma única vez (2020/2021) no Campeonato Escocês, justamente para o clube que deseja contratar o italiano.

Após a Data Fifa de junho, Ancelotti pretende definir seu futuro para que possa se concentrar e planejar seu futuro e seu próximo desafio profissional. Um dos fatores que pesa em favor do Rangers é o conhecimento do futebol britânico por conta da passagem do auxiliar ao lado de seu pai pelo Everton, da Inglaterra.

A CBF anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlo Ancelotti. Tal anúncio, inclusive, derrubou o site da entidade. Na Itália, terra natal do novo treinador da Seleção, o jornal "La Gazzetta dello Sport" repercutiu o acerto.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento, fez agradecimento ao mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez, pela cooperação durante as negociações com o comandante. Saiba mais:

