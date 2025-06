A trajetória de Lionel Messi no Mundial de Clubes chegou ao fim. O craque argentino não conseguiu evitar o passeio de seu ex-clube, o PSG, diante do Inter Miami, em goleada por 4 a 0 nas oitavas de final do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Astro do PSG revela favorito no Mundial e cita jogo do Botafogo

Vivendo seus últimos seis meses de contrato, o argentino ainda não definiu seu futuro, apesar de ter conversas com a diretoria por uma renovação. Uma saída, porém, não está descartada, e clubes da Arábia Saudita cercam o atual campeão do mundo com propostas financeiramente atraentes.

Entretanto, foi sugerido a Messi um destino inusitado. O jornalista Manolo Lama, do programa espanhol "Tiempo de Juego", apontou a possibilidade de um retorno do astro ao futebol europeu e propôs um desafio em um velho rival ibérico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não sei se ele poderia jogar no Barcelona ou no Real Madrid, mas a partir daí, no Campeonato Espanhol, ele pode jogar em qualquer time. Atlético de Madrid, sim. Griezmann joga no Atlético, então por que Messi não jogaria? - afirmou o periodista.

continua após a publicidade

Lionel costumava ter traços de carrasco diante do Atleti. Em 43 partidas, o camisa 10 marcou 32 gols, concedeu cinco assistências e venceu 24 vezes, perdendo apenas oito dos compromissos.

🔢 Números de Messi no Mundial de Clubes

Messi disputou o Mundial com a camisa do Inter Miami, e teve desempenho além do esperado. Em grupo com Palmeiras, Al Ahly (EGI) e Porto (POR), o astro superou as expectativas e conduziu seu time ao mata-mata, mas diante do atual campeão europeu PSG, sucumbiu à força coletiva da equipe de seu ex-comandante, Luis Enrique, e deu adeus à competição.

⚽ 4 jogos

⌛ 360 minutos em campo

🥅 1 gol

🟨 1 cartão amarelo

✅ 1 vitória

🟰 2 empates

❌ 1 derrota

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.