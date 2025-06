Hugo Rodallega, ex-Bahia, viveu uma noite de herói na Colômbia. O centroavante protagonizou, de maneira inusitada, a conquista do Santa Fe no Apertura do campeonato local, em decisão vencida sobre o Independiente Medellín por 2 a 1.

Jogando fora de casa, o atacante foi titular no confronto e estava passando em branco até os 32 minutos do segundo tempo, quando sentiu um problema muscular que o forçaria a deixar o campo. Tentando lutar contra a dor, foi às lágrimas e recebeu a ajuda de companheiros e até adversários para se recompor.

Enquanto o técnico Jorge Bava preparava a troca, a partida foi reiniciada. Em cobrança de tiro de meta, a bola chegou a até Rodallega, que abriu a jogada com Edwar López e sentiu a dor novamente, mas, mancando, correu em direção à área. Fresco no jogo, Edwar deixou dois marcadores para trás e serviu o camisa 11, que finalizou de primeira e virou o confronto.

Na comemoração, Hugo tentou correr, mas a dor o impediu de se mover por muitos metros, desabando no gramado e sendo celebrado pelo restante do elenco. Dois minutos depois, foi substituído por Ángelo Rodríguez, e do banco de reservas, acompanhou os minutos finais do título.

🥅 Veja o gol de Rodallega, ex-Bahia, na final do Colombiano

Capitão do Santa Fe, Rodallega, além de erguer o troféu do Apertura, foi o artilheiro da competição, com 16 gols anotados em 26 partidas. O atacante, com passagem pelo Bahia entre 2021 e 2022, completará 40 anos no dia 25 de julho.

Depois de ficar em sexto na fase geral, com 33 pontos em 20 jogos, o time liderou o grupo B dos quadrangulares do segundo estágio, deixando Millonarios, Atlético Nacional e Once Caldas para trás. Na decisão diante do líder da chave A, o Santa Fe empatou com o Medellín sem gols em casa, sendo campeão com o triunfo no Atanasio Girardot.

