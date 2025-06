Presidente de clube gigante critica preço de Matheus Cunha no United

Destaque do Wolverhampton na Premier League, o atacante Matheus Cunha foi anunciado como novo reforço do Manchester United, mas a chegada não agradou muitas pessoas. Contratado por cerca de 62,5 milhões de libras (mais de R$ 470 milhões na cotação atual), segundo a imprensa europeia, o brasileiro é visto como "caro demais" por Federico Varandas, presidente do Sporting, que o usou de exemplo para explicar o mercado inflacionado do futebol.

Durante Assembleia Geral do clube português, o mandatário admitiu que o Viktor Gyökeres, artilheiro dos Leões, não deve continuar para a próxima temporada, mas não vai aceitar qualquer valor para fechar negócio, usando as transferências recentes da Premier League para valorizar o atacante. Segundo ele, Matheus Cunha não pode custar o mesmo que o goleador sueco.

— E digo o porquê. Nas últimas semanas, temos estado atentos ao mercado, vi um jogador como o Martín Zubimendi (ex-Real Sociedad), que é seis meses mais novo que o Viktor, ir para um Arsenal por 65 milhões de euros — disse o presidente do Sporting, que seguiu:

— Vi também dois jogadores da Premier League, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, ambos atacantes que não têm o valor de mercado nem a qualidade do Viktor, na minha opinião, serem negociados na ordem dos 70 milhões de euros.

Números de Matheus Cunha, novo contratado do United, pelo Wolverhampton em 2024/25

Fazendo dupla de ataque com o norueguês Strand Larsen, Matheus participou de 23 gols de maneira direta em 2024/25, e foi crucial na permanência do Wolverhampton na elite inglesa de maneira antecipada. Leicester, Ipswich Town e Southampton amargaram o rebaixamento na corrida, e o salto de desempenho colocou os Wolves em 16º, com 42 pontos, empatados justamente ao United, que teve saldo de gols superior e terminou uma colocação acima.

⚽ 36 jogos

⌛ 2.831 minutos em campo

🥅 17 gols marcados

📤 6 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 6 empates

❌ 20 derrotas

