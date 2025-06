Atacante com passagens por Coritiba e Real Madrid, Jesé Rodríguez nunca atingiu o nível esperado de sua carreira. Revelado pelas categorias de base merengues, o espanhol sofreu com lesões ao longo de sua trajetória, e em entrevista ao "As", lamentou as contusões que fizeram seu rendimento cair.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista aponta destino inusitado para Messi após o Mundial: 'Por que não pode?'

- Há pensamentos que me vêm à mente, não vou mentir. Se eu não tivesse sofrido aquela lesão... É normal pensar isso. Mas é por isso que quero terminar a minha carreira com algo bonito. Terminar o futebol de uma forma diferente. E acho que o futebol tem algo reservado para mim. A lesão marcou a minha carreira. Foi um ponto de virada. Mudou tudo. Ao mesmo tempo, também me fez ver as coisas de forma diferente - afirmou o centroavante, livre no mercado após deixar o Johor, da Malásia.

Em sua jornada no Real, Jesé fez amizade com Cristiano Ronaldo, e detalhou a relação com o maior artilheiro da história do clube, afirmando ter sido apelidado junto ao português.

continua após a publicidade

- Perdemos o contato há um tempo, mas tenho certeza de que se nos virmos ou se eu escrever para ele, conversaremos. Sergio Ramos é com quem ainda tenho o melhor relacionamento. É verdade que ele era chamado de "bicho", e eu de "bichinho" (inseto). O Cristiano me ligava todo dia. Na época, eu estava competindo com o Bale pela posição. Um dia ele jogava, no outro eu jogava... até me machucar - contou o atleta.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O apelido "El Bicho" ("O Inseto", em português) foi dado ao astro pelo jornalista Manolo Lama, por assustar e devorar os zagueiros adversários. Por ser considerado um possível sucessor e ter tido um começo meteórico com a camisa blanca, Rodríguez entrou na onda e foi apelidado de "Bichinho", mas não conseguiu se firmar à responsabilidade.

Jesé Rodríguez e Cristiano Ronaldo em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

✅ Ex-Real Madrid vestiu a camisa do Coritiba

Jesé também teve passagem pelo Alto da Glória para defender o Coritiba em 2023. Porém, a trajetória foi curta: apenas seis jogos e um gol marcado, sendo dispensado após o rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. Depois, acertou com o Johor, mas está livre no mercado novamente.

- Quero jogar por muitos mais anos. Você tem que sentir isso. Alguns de nós estamos acostumados com isso desde pequenos: competir, treinar, estar em um time... contanto que eu não perca a motivação, não estabeleço limites. Até que meu corpo dite. Ainda tenho alguns anos pela frente e estou em um bom nível - declarou o atacante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.