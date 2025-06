O ex-jogador búlgaro Hristo Stoichkov, lenda do Barcelona e vencedor da Bola de Ouro em 1994, não poupou palavras ao rebater as críticas recentes feitas por Jürgen Klopp e Raphinha ao novo formato do Mundial de Clubes. Em entrevista aos jornais "MARCA" e "El Mundo", Stoichkov demonstrou incômodo com as declarações e pediu mais respeito à competição, atualmente disputada nos Estados Unidos.

- Não esperava isso do Jürgen. Tenho muito respeito por ele, mas talvez esteja incomodado porque o Salzburg, clube do grupo Red Bull, está fora do torneio. Quando era o Liverpool disputando, ninguém reclamava. Quando o dinheiro entra, também ninguém fala nada. É preciso ter mais respeito por esses torneios - disparou o ex-atacante.

As declarações de Klopp, agora dirigente global da Red Bull, chamaram atenção por classificar o torneio como “a pior ideia já implementada no futebol”.

Indo no mesmo caminho que o alemão, Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, também gerou polêmica ao criticar a realização do torneio durante o período de férias dos atletas europeus.

- Ninguém gosta de abrir mão das férias por obrigação. É um direito nosso. Nunca nos consultaram sobre isso - declarou o brasileiro, atualmente de férias após o Barça não se classificar para o Mundial.

Resposta para Raphinha

- Ninguém reclama quando recebe 20 milhões de euros por ano, né? Aí está tudo tranquilo, jogando de sábado a sábado. Agora vem falar que não pode disputar um torneio internacional? - questionou o búlgaro

Stoichkov complementou questionando se Raphinha iria dizer se preferiria jogar a Copa do Mundo de 2026, que também será sediada nos Estados Unidos.

- No ano que vem, a Copa do Mundo também será aqui. Vamos ver se ele vai dizer que prefere não jogar.

Hristo Stoichkov, ex-jogador do Barcelona, rebateu as falas de Jurgen Klopp e Raphinha sobre o Mundial de Clubes (Foto: Arquivo LANCE!)

Opiniões de Stoichkov sobre o Mundial

Stoichkov defendeu o formato ampliado da competição e ironizou outras críticas, como as feitas por Enzo Maresca, técnico do Chelsea, sobre as chuvas nos Estados Unidos.

- O público tem comparecido, a organização está excelente. Teve um jogo com alerta de tempestade, só isso. Agora querem que o Infantino tenha um controle remoto pra parar a chuva? - ironizou novamente.

Enzo Maresca, treinador do Chelsea, criticou as pausas por conta do clima no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Segundo Stoichkov, o Mundial tem cumprido um papel importante de dar visibilidade a jovens talentos e de reunir diferentes estilos de jogo e culturas futebolísticas.

- Antigamente, só haviam duas substituições por jogo. Agora são cinco, mais uma na prorrogação. Se queixam de quê? Antes também jogávamos muito, com menos recursos. Hoje há bem mais estrutura e ainda reclamam - completou.

Stoichkov completou falando que muitas das críticas vem de personagens de fora da competição, alegando que se estivessem envolvidos, estariam engajados com o Mundial e não teriam estas opiniões.

- Tem gente que fala porque não está aqui. Se estivessem, teriam seus torcedores, suas mídias, e estariam adorando. Jogar aqui dá prestígio. Eu mesmo, se me derem chuteira e bola, entro em campo agora, porque amo futebol - finalizou.

