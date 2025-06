Inter x Fluminense: Lautaro e Cano estão entre os maiores artilheiros argentinos

Inter de Milão e Fluminense duelam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), liderados pelos argentinos Lautaro Martínez e Germán Cano. Em levantamento feito pelo "Bolavip Brasil", a dupla de atacantes está entre os três maiores artilheiros nascidos no país, considerando as temporadas desde 2022.

Foram mapeados todos os jogadores argentinos em atividade nas dez principais ligas nacionais do mundo: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Brasil, Estados Unidos e Arábia Saudita. Em seguida, no caso dos jogadores em atividade no futebol brasileiro, foram descartados os gols marcados nos estaduais e nos regionais. Além disso, gols em partidas pela seleção da Argentina não foram considerados.

Na lista, Lautaro Martínez lidera a lista dos maiores goleadores argentinos em atividade. Capitão e camisa 10 da Inter, o atacante soma 104 gols desde 2022, mais até que a lenda Lionel Messi, que tem 82. Logo atrás dos dois astros, aparece Germán Cano com 74 gols marcados desde 2022, temporada de estreia pelo Tricolor.

Confira os dez maiores artilheiros argentinos em clubes desde 2022

Lautaro Martínez (Internazionale): 104 gols Leonel Messi (PSG/Inter Miami): 82 gols Germán Cano (Fluminense); 74 gols Julián Álvarez (Manchester City/Atlético Madrid): 65 gols Paulo Dybala (Juventus/Roma): 57 gols Luciano Acosta (FC Dallas): 54 gols Taty Castellanos (NY City FC/Girona/Lazio): 51 gols Júlian Carranza (Philadelphia Union/Feyenoord): 48 gols Sebastián Driussi (Austin FC): 46 gols Ángel Di María (PSG/Juventus/Benfica): 44 gols

Como chegam Inter e Fluminense?

A Inter de Milão teve uma campanha sólida na fase de grupos do Mundial de Clubes e classificou em primeiro, com um empate na estreia e duas vitórias. No primeiro jogo da equipe italiana na competição, empatou com o Monterrey em 1 a 1. Depois, o clube conseguiu arrancar a primeira vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Urawa Red Diamonds. No terceiro e último confronto, os Nerazzurri bateram o River Plate por 2 a 0.

Por outro lado, o Fluminense conseguiu a classificação em segundo no Grupo F. O time comandado por Renato Gaúcho estreou no empate contra o Borussia Dortmund, principal adversário da primeira fase, onde terminou em 0 a 0, porém, com atuação mágica do Time de Guerreiros sendo superior durante os 90 minutos. Depois, o Tricolor venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e, por último, empatou com o Mamelodi Sundowns em mais um 0 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas.