Renato Paiva não é mais técnico do Botafogo. A decisão da madrugada aconteceu um dia após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com passagem pelo Benfica, o treinador ganhou destaque no noticiário português desta manhã de segunda-feira (30).

A "Tribuna Expresso" brincou com o conto de fadas vivido pelo Botafogo neste Mundial. Depois da vitória por 1 a 0 contra o PSG, a equipe deu adeus a competição para um rival brasileiro. Para noticiar a demissão, o veículo relembrou a fala de Paiva em coletiva de imprensa pré-jogo contra o Palmeiras. Na oportunidade, o português criticou o que chamou de "futebol Walt Disney", expressão escolhida para resumir expectativas irreais no esporte.

O jornal "A Bola", por sua vez, anunciou a despedida de Paiva do clube com um fato que simplifica a trajetória do Botafogo no Mundial. Há 10 dias, o triunfo sobre o atual campeão da Champions League rendeu um beijo de John Textor, mandatário glorioso, na bochecha do mister lusitano. Em pouco tempo, a relação de amor chegou ao fim.

Renato Paiva no Botafogo ⭐

Após mais de dois meses no mercado, Botafogo anunciou Renato Paiva no fim de fevereiro para o lugar de Artur Jorge. O trabalho de transição foi feito por Carlos Leiria, também demitido, e depois Cláudio Caçapa, agora auxiliar permanente.

Em mais uma experiência lusitana no Glorioso, Paiva comandou a equipe em 23 oportunidades, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. O treinador deixa o clube nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além da sexta colocação no Brasileirão. Apesar da boa fase de grupos no Mundial, pesou a péssima atuação sobre o Palmeiras. A Estrela Solitária pouco atacou, teve postura majoritariamente defensiva e sofreu na prorrogação.

Deixam a comissão técnica, além do comandante, os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o treinador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro.

