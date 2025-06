Após temporada histórica em 2024/25, o Barcelona planeja reformulação de peças pontuais do elenco para a próxima temporada. Nesse sentido, a lista de saídas do clube da janela de transferências do verão europeu tem sete jogadores do plantel principal: Ansu Fati, Pablo Torre, Oriol Romeu, Andreas Christensen e Pau Víctor.

Assim como em anos anteriores, o Barça volta a lidar com restrições orçamentárias impostas por regras do Fair Play Financeiro da La Liga. A diretoria do clube catalão busca um ajuste sua folha salarial para atender ao limite de gastos estabelecido pela liga nacional, o que pode forçar saídas de atletas com vencimentos mais altos.

Dessa maneira, jogadores conhecidos estão como nomes negociáveis. Ansu Fati, eterna promessa e camisa 10 do clube, é um deles. Na próxima temporada, o ponta deve ser emprestado ao Monaco, da França. O jogador tem contrato até 2027 com o clube catalão, com multa rescisória avaliada em 1 bilhão de euros. Andreas Christensen, zagueiro que teve oportunidades no plantel titular, também está com saída encaminhada dos Blaugranas. No setor defensivo, o Barcelona conta com cinco zagueiros no elenco — número que faz com que o diretor de futebol Deco informasse que um deles precisaria deixar o clube.

Com as iminentes saídas, o Barcelona já colocou em ação o plano de renovação do elenco para 2025/26. Com o anúncio da chegada do goleiro Joan García, a equipe de Hansi Flick corre para fechar negócio com possíveis companheiros de ataque para a estrela Lamine Yamal: o ponta espanhol Nico Williams e o atacante dinamarquês Roony Bardghji.

