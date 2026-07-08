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Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel Messi

Jogador de 40 anos, sensação do Mundial por Cabo Verde, está livre no mercado

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 10:18
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Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo
Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Uma das grandes revelações, apesar da idade, o goleiro de Cabo Verde, Vozinha, projeta os próximos passos após a Copa do Mundo e tem um futuro ao lado de Lionel Messi como provável destino. O goleiro de 40 anos está livre no mercado e próximo de ir para o Inter Miami, dos Estados Unidos, time que tem o astro argentino como maior estrela. 

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    Segundo os jornais europeus Marca, da Espanha, e Record, de Portugal, o time de David Beckham, da Major Soccer League, tem negociações em andamento para contratar Vozinha, que encerrou seu contrato com o Chaves, de Portugal. A depender de um desfecho positivo, Vozinha e Messi poderão voltar a dividir os gramados dos Estados Unidos. Porém, diferente do embate nos 16 avos da Copa do Mundo, eles estariam agora do mesmo lado.

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    Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    A visibilidade trazida pelas grandes atuações de Josimar José Évora Dias, o Vozinha, levou o goleiro a vislumbrar novos horizontes após o Mundial. O capitão de Cabo Verde foi decisivo na campanha da seleção africana, então estreante no torneio, que fez história e chegou à segunda fase da competição. 

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    Vozinha chegou a ser oferecido a clubes do futebol brasileiro: Ceará e Atlético-GO. As equipes, porém, não abriram negociações para adquirir o goleiro caboverdiano. Tudo indica que o goleiro deve ir para a MLS para jogar com Lionel Messi e o volante brasileiro Casemiro, que fechou com o clube norte-americano durante a Copa do Mundo.

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