Ex-Bahia mira retorno ao futebol brasileiro após destaque na Europa Lateral-direito do Qarabag afirma estar preparado para um novo desafio no país após disputar a Champions League

O lateral-direito Matheus Silva, do Qarabag, do Azerbaijão, afirmou que deseja retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Aos 28 anos, o jogador, que disputou a Champions League na última temporada, revelou que já recebeu propostas de clubes do Brasil neste ano e acredita que este é o momento ideal para um novo desafio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Natural do Pará, Matheus Silva está prestes a iniciar a pré-eliminatória da Liga Europa pelo Qarabag, mas admite que enxerga um retorno ao futebol brasileiro como importante para a sequência da carreira. Na última edição da principal competição de clubes da Europa, o lateral marcou um gol antes da eliminação da equipe para o Newcastle.

continua após a publicidade

Com passagens pelo futebol de Portugal e da Bulgária, o defensor atuou por Paysandu em 2018 e Bahia em 2019. Desde a temporada 2023/2024, defende o Qarabag.

Matheus Silva em ação pelo Qarabag (Foto: Divulgação)

Matheus Silva comenta desejo de voltar ao Brasil

O jogador destacou que é grato pelo período vivido no Azerbaijão, mas acredita que uma volta ao futebol brasileiro pode representar um passo importante para sua evolução profissional.

continua após a publicidade

— Sou grato por tudo que vivo aqui, mas considero que preciso de mais e um retorno ao Brasil me agrada bastante. Tive propostas de clubes brasileiros no início deste ano, mas o clube entendeu que a minha permanência era importante para a continuidade da temporada. Hoje a situação é diferente e me sinto mais preparado para um novo desafio em meu país.

O Qarabag volta a campo na quinta-feira para disputar a pré-eliminatória da Europa League, contra o Vestri, da Islândia.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável