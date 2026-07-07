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Ex-Bahia mira retorno ao futebol brasileiro após destaque na Europa

Lateral-direito do Qarabag afirma estar preparado para um novo desafio no país após disputar a Champions League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 21:26
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Matheus Silva em ação pelo Qarabag (Foto: Divulgação)

O lateral-direito Matheus Silva, do Qarabag, do Azerbaijão, afirmou que deseja retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Aos 28 anos, o jogador, que disputou a Champions League na última temporada, revelou que já recebeu propostas de clubes do Brasil neste ano e acredita que este é o momento ideal para um novo desafio.

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    Natural do Pará, Matheus Silva está prestes a iniciar a pré-eliminatória da Liga Europa pelo Qarabag, mas admite que enxerga um retorno ao futebol brasileiro como importante para a sequência da carreira. Na última edição da principal competição de clubes da Europa, o lateral marcou um gol antes da eliminação da equipe para o Newcastle.

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    Com passagens pelo futebol de Portugal e da Bulgária, o defensor atuou por Paysandu em 2018 e Bahia em 2019. Desde a temporada 2023/2024, defende o Qarabag.

    Matheus Silva em ação pelo Qarabag
    Matheus Silva em ação pelo Qarabag (Foto: Divulgação)
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    • Matheus Silva comenta desejo de voltar ao Brasil

    O jogador destacou que é grato pelo período vivido no Azerbaijão, mas acredita que uma volta ao futebol brasileiro pode representar um passo importante para sua evolução profissional.

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    — Sou grato por tudo que vivo aqui, mas considero que preciso de mais e um retorno ao Brasil me agrada bastante. Tive propostas de clubes brasileiros no início deste ano, mas o clube entendeu que a minha permanência era importante para a continuidade da temporada. Hoje a situação é diferente e me sinto mais preparado para um novo desafio em meu país.

    O Qarabag volta a campo na quinta-feira para disputar a pré-eliminatória da Europa League, contra o Vestri, da Islândia.

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