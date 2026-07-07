Time da Premier League anuncia ex-treinador do Real Madrid
Arbeloa assina contrato de três temporadas e assume o clube londrino após a ida de Marco Silva para o Benfica
O Fulham anunciou, nesta terça-feira (7), a contratação de Álvaro Arbeloa como novo treinador da equipe. O espanhol, de 43 anos, assinou contrato por três temporadas e chega para substituir Marco Silva, que deixou o clube ao fim do vínculo para assumir o comando do Benfica.
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Livre no mercado desde maio, quando deixou o Real Madrid, Arbeloa retorna à Premier League, competição na qual atuou como jogador por Liverpool e West Ham. No clube espanhol, o treinador havia assumido o time principal após a saída de Xabi Alonso, mas foi substituído por José Mourinho no mês passado.
Arbeloa celebra chegada ao Fulham
Em suas primeiras palavras como treinador do Fulham, Arbeloa destacou a honra de comandar o clube e agradeceu a confiança da diretoria.
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— É uma verdadeira honra iniciar esta nova etapa no Fulham, o clube mais antigo de Londres. Sinto um grande senso de responsabilidade e sou profundamente grato ao senhor Shahid Khan e a Tony Khan pela confiança depositada em mim para liderar o Fulham na Premier League.
O treinador também afirmou que está ansioso para conhecer os torcedores e iniciar os trabalhos com o elenco.
— Estou realmente ansioso para sentir a atmosfera em Craven Cottage com os torcedores do Fulham e começar a pré-temporada com os jogadores na próxima semana. Tenho certeza de que viveremos uma jornada incrível juntos.
Retorno à Inglaterra
Como jogador, Arbeloa disputou 98 partidas pelo Liverpool antes de retornar ao Real Madrid em 2009. O espanhol encerrou a carreira após passagem pelo West Ham, na temporada 2016/17.
O primeiro compromisso oficial do novo treinador será na estreia do Fulham na Premier League 2026/27, diante do Chelsea, em Craven Cottage, no dia 24 de agosto. Depois, a equipe enfrentará Sunderland, Crystal Palace, Liverpool e Manchester United nas cinco primeiras rodadas da competição.
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