Não é Filipe Luís! Bayer Leverkusen surpreende e anuncia novo técnico espanhol

O mistério chegou ao fim na Alemanha, e de uma forma que poucos esperavam. Após semanas de especulações e boatos de bastidores que chegaram a ventilar o nome do brasileiro Filipe Luís, o Bayer Leverkusen oficializou o seu novo comandante. Trata-se do espanhol Carles Martínez, de 42 anos, que chega para assumir a vaga deixada pelo dinamarquês Kasper Hjulmand.

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Carles Martínez foi anunciado como novo treinador do Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução / Instagram)

Martínez, que estava no comando do FC Toulouse, da primeira divisão francesa, assinou um contrato válido por duas temporadas. Ele se torna o segundo treinador espanhol a assumir os Werkself na história recente, seguindo os passos do compatriota e multicampeão Xabi Alonso.

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A contratação de Carles Martínez foi tratada como uma verdadeira surpresa na Europa, já que o seu nome corria totalmente por fora dos radares da imprensa local. No entanto, a diretoria do Leverkusen justificou a escolha com base no perfil de evolução que deseja para o elenco.

— Analisamos intensamente qual técnico se encaixaria melhor na próxima fase de desenvolvimento do Bayer 04 — destacou o diretor esportivo do clube, Simon Rolfes. — Carles Martínez desenvolveu com sucesso vários jovens jogadores em Toulouse e transformou um time com caráter internacional em uma equipe coesa. É um treinador com princípios claros e uma visão de jogo moderna.

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Em sua última temporada em solo francês, Martínez levou o Toulouse ao nono lugar na Ligue 1. Ele já havia sentido o gosto de dar a volta olímpica pelo clube em 2023, quando era assistente técnico e faturou o título da Copa da França. Como seu vínculo contratual em solo francês havia expirado, ele chega sem custos de transferência para o Leverkusen.

A chegada do novo profissional põe fim a um processo de desgaste que já durava semanas nos bastidores do clube alemão. O ex-treinador Kasper Hjulmand, de 54 anos, havia assumido o time logo após a segunda rodada da temporada para substituir Erik ten Hag.

Embora tenha conquistado uma excelente estabilidade e feito uma grande primeira metade de campeonato, o rendimento do time despencou na reta final. A perda da vaga para a próxima edição da Champions League foi o estopim para que a diretoria optasse pela ruptura.