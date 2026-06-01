O lateral Alejandro Grimaldo admitiu o interesse de deixar o Bayer Leverkusen e retornar ao futebol espanhol. A postura do atleta chama atenção do Barcelona na busca por reforços para o sistema defensivo da próxima temporada. A declaração foi repercutida pelo jornalista Fabrizio Romano.

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— Eu quero retornar à La Liga — declarou Grimaldo, que foi revelado no Barcelona, mas teve poucas oportunidades no time principal.

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Mudança de foco no Barcelona

O cenário atual favorece o planejamento do time do Barcelona. A diretoria procura um lateral com características semelhantes às de João Cancelo. O contrato de empréstimo do português chega ao fim em breve e a permanência dele na equipe é incerta.

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A primeira opção do Barcelona era Marc Cucurella, mas altas exigências financeiras do Chelsea, esfriaram as conversas. Diante do obstáculo com os ingleses, o clube espanhol ampliou a lista de alvos e passou a avaliar os nomes de Grimaldo e do brasileiro Caio Henrique, do Monaco, de forma interna.

Caio Henrique celebra 100 jogos pelo Monaco (Foto: Divulgação / Monaco)

Grimaldo no Bayer Leverkusen

Após passagem de sucesso no Benfica, Grimaldo chegou ao Leverkusen após o fim de contrato com o clube português. Na Alemanha, em 2023-24, conquistou a Bundesliga de forma invicta, sendo um dos pilares do esquema de Xabi Alonso, além da Copa da Alemanha na mesma temporada. Além dos títulos, o espanhol soma 145 jogos, com 30 gols e 45 assistências.

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Pela seleção da Espanha, Grimaldo esteve no elenco campeão da Eurocopa em 2024, apesar de ser reserva de Cucurella na campanha. Para a Copa do Mundo de 2026, o lateral foi convocado por Luis de la Fuente.

Alejandro Grimaldo comemorando gol pelo Leverkusen (Foto: Focke Strangmann / AFP)

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