Novo Casemiro? Manchester United se aproxima por 'esquecido por Ancelotti'

O Manchester United está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista brasileiro Éderson, da Atalanta. De acordo com a Sky Sports nesta quarta-feira (27), as negociações entraram na fase final de tratativas. Os clubes discutem os últimos detalhes de uma transferência avaliada em cerca de 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões). A expectativa nos bastidores de Old Trafford é de que um acordo definitivo seja formalizado até o final desta semana.

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A transferência do atleta para a Inglaterra acontece após uma mudança de planos de outro gigante do continente. Inicialmente, Éderson parecia ter como destino certo o Atlético de Madrid. Contudo, o clube espanhol decidiu mudar o seu foco de mercado para tentar a contratação do volante João Gomes, do Wolves. Essa alteração de rumo abriu o caminho para a investida do Manchester United, que buscava um substituto para a vaga de Casemiro, cuja saída do elenco já está definida.

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Na semana passada, o treinador da Atalanta, Raffaele Palladino, confirmou publicamente que havia optado por deixar o meio-campista no banco de reservas durante o empate contra a Fiorentina por conta do forte interesse de um grande clube europeu. Apesar de priorizar o avanço por Éderson, a diretoria do Manchester United também mantém em seu radar outras alternativas para o setor, realizando sondagens paralelas por nomes como Carlos Baleba, do Brighton, e Mateus Fernandes, do West Ham.

Éderson em ação pela Atalanta (Foto: Divulgação/Instagram)

Éderson na Atalanta

Ao longo de cinco temporadas, Éderson viveu o auge de sua carreira e se consolidou como um dos pilares da equipe de Bérgamo, somando 180 partidas disputadas, 16 gols marcados e seis assistências, além de ter sido fundamental na conquista do título da Europa League na temporada 2023/24.

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Revelado pelo Cruzeiro, a transferência fará com que o clube mineiro fature aproximadamente R$ 2 milhões, 0,79% do valor, devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

Éderson se destacou pela Atalanta (Foto: Divulgação / Atalanta)

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