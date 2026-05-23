Brighton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Equipes se enfrentam pela 38° e última rodada da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Brighton e Manchester United se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no American Express Community Stadium, em Brighton (ING), pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Brighton entra em campo com uma missão clara: carimbar o passaporte para a próxima Uefa Europa League. Ocupando a 7ª colocação com 53 pontos, a equipe comandada por Fabian Hürzeler precisa de uma vitória em casa para garantir a vaga sem depender de ninguém. Em caso de tropeço, os Seagulls terão que secar diretamente Chelsea, Sunderland e Brentford. A equipe confia no faro de gol de Danny Welbeck e na força da sua torcida para buscar o resultado.
O Manchester United, por sua vez, chega à última rodada apenas para cumprir tabela, mas em um cenário de tranquilidade. O time comandado por Michael Carrick já tem a 3ª colocação garantida com 68 pontos, além da vaga assegurada na próxima Champions League. O grande atrativo da partida fica por conta de Bruno Fernandes: o meia soma 20 assistências e pode quebrar o recorde histórico da Premier League em uma única edição. O volante brasileiro Casemiro se despediu do clube e não viajou com o elenco.
Tudo sobre o jogo entre Brighton x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton 🆚 Manchester United
38ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: American Express Community Stadium, em Brighton (ING).
👁️ Onde assistir: Disney+.
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott (ING).
🚩 Assistentes: Simon Bennett (ING) e Blake Antrobus (ING).
📺 VAR: Stuart Attwell (ING).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Veltman (Mats Wieffer), Van Hecke, Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Pascal Gross, Carlos Baleba (James Milner), Jack Hinshelwood, De Cuyper e Yankuba Minteh; Danny Welbeck.
🔴⚫ Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Diogo Dalot (Mazraoui), Harry Maguire (Ayden Heaven), Lisandro Martínez e Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte e Bruno Fernandes; Amad Diallo (Dorgu), Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias