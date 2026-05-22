Manchester United oficializa Michael Carrick como técnico permanente
Após colocar o Diabos Vermelhos na Champions League, o inglês foi contratado de forma permanente
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O Manchester United confirmou a efetivação de Michael Carrick como treinador principal da equipe, com um contrato inicial de dois anos. O clube fez o anúncio oficial antes do confronto de domingo (24) contra o Brighton, válido pela última rodada da Premier League. A decisão ocorreu após um período interino de muito sucesso. Em 16 partidas no cargo, Carrick conquistou 11 vitórias.
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Segundo informações do "The Athletic", a diretoria alcançou um acordo definitivo após a aprovação do coproprietário Sir Jim Ratcliffe. A recomendação partiu do diretor executivo Omar Berrada e do diretor de futebol Jason Wilcox durante uma reunião do comitê executivo do clube.
Carrick no Manchester United
Em seu pronunciamento, Carrick destacou a conexão com o clube e projetou o futuro da equipe. O ex-meio-campista defendeu a camisa do time por 12 anos e conquistou cinco títulos da liga inglesa em sua época de atleta.
— Desde o momento em que cheguei aqui, há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Carregar a responsabilidade de liderar o nosso clube especial me enche de imenso orgulho — declarou.
O treinador também fez questão de elogiar a postura do elenco e a força da torcida na reta final da temporada.
— Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que pode alcançar os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui. Agora é a hora de seguir em frente juntos novamente, com ambição e um claro senso de propósito. O Manchester United e os nossos incríveis torcedores merecem disputar as maiores honrarias novamente — completou Carrick.
Desde a saída de Rúben Amorim em janeiro, Carrick somou 36 pontos e garantiu o retorno do Manchester United à Champions League da próxima temporada. Sob seu comando, o time registrou vitórias importantes contra rivais de peso, como Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Jogadores do atual elenco, como Casemiro, Kobbie Mainoo e Matheus Cunha, expressaram apoio público à permanência do comandante no cargo.
Próximos passos
Jason Wilcox, diretor de futebol do clube, declarou que Carrick mereceu a oportunidade de continuar o trabalho. O dirigente ressaltou os resultados positivos em campo e a postura alinhada com os valores e com a história da instituição. A diretoria avaliou outras opções no mercado, como Andoni Iraola, do Bournemouth, e Unai Emery, do Aston Villa, mas optou pela solução interna após o bom desempenho da equipe.
Caso o sucesso continue na próxima temporada, as partes poderão discutir uma renovação em apenas 12 meses. O Manchester United já tem a terceira posição garantida na tabela da Premier League e se prepara para encerrar a campanha com estabilidade e foco na evolução para o próximo ano.
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