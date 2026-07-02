Manchester City anuncia meia destaque da Inglaterra na Copa do Mundo
Elliot Anderson deixa o Nottingham Forest por 116 milhões de libras e se torna o jogador britânico mais caro da história
O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (2) um acordo com o Nottingham Forest para a contratação de Elliot Anderson. A negociação foi fechada por 116 milhões de libras (cerca de R$ 860 milhões), tornando o meio-campista de 23 anos o jogador britânico mais caro da história do futebol. O valor supera os 115 milhões de libras pagos pelo Real Madrid para contratar Jude Bellingham junto ao Borussia Dortmund, em 2023.
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Anderson está com a seleção inglesa na disputa da Copa do Mundo de 2026 e recebeu autorização para realizar exames médicos em Kansas, nos Estados Unidos, entre os compromissos da equipe no torneio. Os trâmites burocráticos da transferência serão concluídos após o retorno do jogador à Inglaterra.
Manchester City confirma acordo
Em comunicado oficial, o Manchester City informou que chegou a um acordo com o Nottingham Forest pela transferência do volante e desejou boa sorte ao atleta durante a sequência da campanha inglesa na Copa do Mundo.
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"Manchester City e Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson. Anderson, de 23 anos, está disputando a Copa do Mundo pela Inglaterra e realizou exames médicos em Kansas. As formalidades da transferência serão concluídas quando ele retornar à Inglaterra."
Anderson escolheu o City
Segundo a imprensa inglesa, Anderson também despertava interesse do Manchester United e de outros clubes. O Nottingham Forest estava disposto a negociar com qualquer uma das equipes interessadas, mas a decisão ficou a cargo do jogador, que optou por defender o Manchester City.
Titular da Inglaterra nos quatro jogos da equipe na Copa do Mundo, Anderson se consolidou como um dos principais nomes do futebol europeu e chega ao City como um dos maiores investimentos da história da Premier League. Apenas as contratações de Alexander Isak, pelo Liverpool, por 125 milhões de libras, e de Florian Wirtz, também pelos Reds, por 116,5 milhões de libras, custaram mais entre todas as transferências realizadas por clubes ingleses.
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