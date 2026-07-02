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Manchester City anuncia meia destaque da Inglaterra na Copa do Mundo

Elliot Anderson deixa o Nottingham Forest por 116 milhões de libras e se torna o jogador britânico mais caro da história

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 15:15
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Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (2) um acordo com o Nottingham Forest para a contratação de Elliot Anderson. A negociação foi fechada por 116 milhões de libras (cerca de R$ 860 milhões), tornando o meio-campista de 23 anos o jogador britânico mais caro da história do futebol. O valor supera os 115 milhões de libras pagos pelo Real Madrid para contratar Jude Bellingham junto ao Borussia Dortmund, em 2023.

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    Anderson está com a seleção inglesa na disputa da Copa do Mundo de 2026 e recebeu autorização para realizar exames médicos em Kansas, nos Estados Unidos, entre os compromissos da equipe no torneio. Os trâmites burocráticos da transferência serão concluídos após o retorno do jogador à Inglaterra.

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    Em comunicado oficial, o Manchester City informou que chegou a um acordo com o Nottingham Forest pela transferência do volante e desejou boa sorte ao atleta durante a sequência da campanha inglesa na Copa do Mundo.

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    • "Manchester City e Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson. Anderson, de 23 anos, está disputando a Copa do Mundo pela Inglaterra e realizou exames médicos em Kansas. As formalidades da transferência serão concluídas quando ele retornar à Inglaterra."

    Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Elliot Anderson em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Anderson escolheu o City

    Segundo a imprensa inglesa, Anderson também despertava interesse do Manchester United e de outros clubes. O Nottingham Forest estava disposto a negociar com qualquer uma das equipes interessadas, mas a decisão ficou a cargo do jogador, que optou por defender o Manchester City.

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    Titular da Inglaterra nos quatro jogos da equipe na Copa do Mundo, Anderson se consolidou como um dos principais nomes do futebol europeu e chega ao City como um dos maiores investimentos da história da Premier League. Apenas as contratações de Alexander Isak, pelo Liverpool, por 125 milhões de libras, e de Florian Wirtz, também pelos Reds, por 116,5 milhões de libras, custaram mais entre todas as transferências realizadas por clubes ingleses.

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