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Conheça o atacante brasileiro que vive expectativa de subir ao profissional na Espanha

Vitinho Jr rodou por clubes do futebol paulista antes de chegar à Europa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/07/2026 14:39
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Vitinho Jr acena com a mão durante partida pelo clube espanhol
Atacante brasileiro durante partida pelo Real Ávila (Foto: Divulgação/Real Ávila)

Em fase de consolidação no futebol espanhol, o atacante Vitinho Jr, brasileiro nascido em São Paulo, vem se destacando no Real Ávila e alimenta a expectativa de ser integrado em definitivo ao elenco profissional do clube na próxima temporada.

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    O jogador construiu sua base no futebol paulista antes de se transferir para Europa. Passou por equipes como Juventus da Mooca, América-SP, Grêmio Osasco e Ponte Preta, acumulando experiências em diferentes contextos de formação até a mudança de país.

    Na Espanha, iniciou sua trajetória no Real Ávila e também defendeu o CP Villarrobledo durante o processo de adaptação ao futebol local. Depois, retornou ao clube de Ávila, onde passou a ganhar mais espaço e sequência.

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    Vitinho Jr olhando para bola
    Vitinho Jr em ação pela Ponte Preta durante sua passagem pela base do clube paulista (Foto: Divulgação)
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    • Números que sustentam a evolução de Vitinho Jr

    Centroavante de origem, Vitinho Jr tem 23 anos e atua como referência ofensiva e também pode ser utilizado em outras funções no ataque. Com 1,85m e pé esquerdo dominante, tem características voltadas para presença de área, finalização e participação na construção ofensiva.

    Na temporada 2024/25, Vitinho Jr marcou 37 gols em 24 partidas. Em 2025/26, manteve a regularidade com 19 gols e 8 assistências em 18 jogos, totalizando 27 participações diretas em gols e média de 1,1 por partida pelo segundo ano consecutivo.

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    O desempenho recente levou Vitinho Jr a ser observado com mais frequência pela comissão técnica, o que resultou em maior participação nas atividades e treinos junto ao elenco principal do Real Ávila CF.

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