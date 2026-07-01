Bélgica pega quem na próxima fase da Copa do Mundo?
Bélgica conseguiu a virada sobre Senegal após estar perdendo por 2 a 0
A Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de forma dramática nesta quarta-feira (1). Após buscar uma reação histórica diante de Senegal, a seleção belga venceu por 3 a 2 na prorrogação e agora aguarda a definição do próximo adversário na fase eliminatória.
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Com a classificação, a Bélgica enfrentará o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bósnia, que acontece nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). O confronto pelas oitavas de final já está definido para a próxima segunda-feira (6), também às 21h (de Brasília).
Como foi o jogo entre Bélgica e Senegal
A vaga foi conquistada em uma partida marcada por uma das maiores reações desta edição da Copa do Mundo. A Bélgica chegou a estar perdendo por 2 a 0 e via a eliminação ficar muito próxima, mas conseguiu mudar o rumo da partida nos minutos finais.
Senegal abriu vantagem com gol de Diarra ainda no primeiro tempo. Logo no início da etapa final, Ismaïla Sarr ampliou o placar e deixou os africanos em situação confortável.
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A reação belga começou aos 40 minutos do segundo tempo, quando Romelu Lukaku diminuiu a diferença. Três minutos depois, Youri Tielemans aproveitou uma saída equivocada do goleiro Diaw e empatou de cabeça, levando o confronto para a prorrogação.
No tempo extra, a Bélgica seguiu pressionando, criou as melhores oportunidades e chegou a acertar o travessão com Dodi Lukébakio. Já nos minutos finais, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti de Camara sobre Tielemans. O próprio meia assumiu a cobrança, bateu no ângulo e decretou a vitória por 3 a 2, confirmando a classificação belga para as oitavas de final.
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