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Bélgica pega quem na próxima fase da Copa do Mundo?

Bélgica conseguiu a virada sobre Senegal após estar perdendo por 2 a 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 20:07
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Tielemans comemora com símbolo de coração com as mãos após gol na Copa do Mundo.
Youri Tielemans marcou duas vezes na virada da Bélgica sobre Senegal na Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM/GETTY IMAGES/AFP)

A Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de forma dramática nesta quarta-feira (1). Após buscar uma reação histórica diante de Senegal, a seleção belga venceu por 3 a 2 na prorrogação e agora aguarda a definição do próximo adversário na fase eliminatória.

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    Com a classificação, a Bélgica enfrentará o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bósnia, que acontece nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). O confronto pelas oitavas de final já está definido para a próxima segunda-feira (6), também às 21h (de Brasília).

    Como foi o jogo entre Bélgica e Senegal

    A vaga foi conquistada em uma partida marcada por uma das maiores reações desta edição da Copa do Mundo. A Bélgica chegou a estar perdendo por 2 a 0 e via a eliminação ficar muito próxima, mas conseguiu mudar o rumo da partida nos minutos finais.

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    • Senegal abriu vantagem com gol de Diarra ainda no primeiro tempo. Logo no início da etapa final, Ismaïla Sarr ampliou o placar e deixou os africanos em situação confortável.

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    A reação belga começou aos 40 minutos do segundo tempo, quando Romelu Lukaku diminuiu a diferença. Três minutos depois, Youri Tielemans aproveitou uma saída equivocada do goleiro Diaw e empatou de cabeça, levando o confronto para a prorrogação.

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    No tempo extra, a Bélgica seguiu pressionando, criou as melhores oportunidades e chegou a acertar o travessão com Dodi Lukébakio. Já nos minutos finais, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti de Camara sobre Tielemans. O próprio meia assumiu a cobrança, bateu no ângulo e decretou a vitória por 3 a 2, confirmando a classificação belga para as oitavas de final.

    Lukaku comemora após gol na Copa do Mundo contra Senegal.
    Lukaku marcou o primeiro gol da virada da Bélgica sobre Senegal na Copa (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

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