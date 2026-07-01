Por que Lukaku, herói da Bélgica na Copa, sabe falar português fluentemente?
Atacante belga ficou marcado por dominar oito idiomas
Romelu Lukaku é conhecido pelo faro de gol, mas também chama atenção por uma habilidade incomum fora dos gramados. O atacante da seleção da Bélgica domina oito idiomas, entre eles o português, aprendido ao longo da carreira para facilitar a comunicação com companheiros de equipe. O interesse pela língua ainda reforça a forte ligação que o jogador mantém com o Brasil.
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Além do francês, o jogador fala: flamengo, lingala, inglês, espanhol, alemão, italiano e português. Lukaku ficou famoso pela rapidez com que aprende novos idiomas. Quando se transferiu para a Itália, por exemplo, precisou de menos de dois meses para conceder entrevistas em italiano, mesmo sem falar a língua antes de chegar ao país.
Segundo o ex-meia Fernando Canesin, que dividiu o vestiário com Lukaku no Anderlecht, em entrevista à ESPN, o atacante sempre fez questão de aprender novos idiomas para se comunicar melhor com os companheiros. Foi justamente no clube belga que ele deu os primeiros passos no português.
Na época em que foi promovido ao elenco profissional, Lukaku atuava ao lado do atacante brasileiro Kanu, ex-Grêmio Barueri, que o ajudou nas primeiras lições do idioma. Posteriormente, o belga continuou aperfeiçoando o português convivendo com Canesin e, mais tarde, com David Luiz, José Bosingwa e Willian durante sua passagem pelo Chelsea.
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Conversa com Adriano Imperador
A fluência chamou a atenção do público em agosto de 2020, quando Lukaku participou de uma transmissão ao vivo com seu grande ídolo, Adriano Imperador. Na conversa, conduzida em português, o atacante agradeceu ao ex-centroavante com um "muito obrigado" e ainda o convidou para um encontro em Milão, vídeo que acabou viralizando nas redes sociais.
E com final em Português. Que maravilha. Lukaku e Adriano pic.twitter.com/QLTsNU3y6R— Ricardo (@RJPMoreira) April 9, 2020
O carinho de Lukaku pelo Brasil vai além do idioma. Ainda de acordo com Canesin, o atacante é admirador da cultura brasileira, gosta de guaraná, arroz com feijão e sempre demonstrou grande admiração por Adriano Imperador, uma de suas principais referências no futebol.
O próprio Lukaku já explicou que aprender novas línguas faz parte da sua forma de trabalhar. Ao comentar a rápida adaptação ao italiano, afirmou que considera essencial conseguir conversar com todos dentro do clube. Para o atacante, ser compreendido por companheiros e comissão técnica é um fator importante para o desempenho dentro de campo.
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