Por que Lukaku, herói da Bélgica na Copa, sabe falar português fluentemente? Atacante belga ficou marcado por dominar oito idiomas

Romelu Lukaku é conhecido pelo faro de gol, mas também chama atenção por uma habilidade incomum fora dos gramados. O atacante da seleção da Bélgica domina oito idiomas, entre eles o português, aprendido ao longo da carreira para facilitar a comunicação com companheiros de equipe. O interesse pela língua ainda reforça a forte ligação que o jogador mantém com o Brasil.

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Além do francês, o jogador fala: flamengo, lingala, inglês, espanhol, alemão, italiano e português. Lukaku ficou famoso pela rapidez com que aprende novos idiomas. Quando se transferiu para a Itália, por exemplo, precisou de menos de dois meses para conceder entrevistas em italiano, mesmo sem falar a língua antes de chegar ao país.

Segundo o ex-meia Fernando Canesin, que dividiu o vestiário com Lukaku no Anderlecht, em entrevista à ESPN, o atacante sempre fez questão de aprender novos idiomas para se comunicar melhor com os companheiros. Foi justamente no clube belga que ele deu os primeiros passos no português.

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Na época em que foi promovido ao elenco profissional, Lukaku atuava ao lado do atacante brasileiro Kanu, ex-Grêmio Barueri, que o ajudou nas primeiras lições do idioma. Posteriormente, o belga continuou aperfeiçoando o português convivendo com Canesin e, mais tarde, com David Luiz, José Bosingwa e Willian durante sua passagem pelo Chelsea.

Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

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Conversa com Adriano Imperador

A fluência chamou a atenção do público em agosto de 2020, quando Lukaku participou de uma transmissão ao vivo com seu grande ídolo, Adriano Imperador. Na conversa, conduzida em português, o atacante agradeceu ao ex-centroavante com um "muito obrigado" e ainda o convidou para um encontro em Milão, vídeo que acabou viralizando nas redes sociais.

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E com final em Português. Que maravilha. Lukaku e Adriano pic.twitter.com/QLTsNU3y6R — Ricardo (@RJPMoreira) April 9, 2020

O carinho de Lukaku pelo Brasil vai além do idioma. Ainda de acordo com Canesin, o atacante é admirador da cultura brasileira, gosta de guaraná, arroz com feijão e sempre demonstrou grande admiração por Adriano Imperador, uma de suas principais referências no futebol.

O próprio Lukaku já explicou que aprender novas línguas faz parte da sua forma de trabalhar. Ao comentar a rápida adaptação ao italiano, afirmou que considera essencial conseguir conversar com todos dentro do clube. Para o atacante, ser compreendido por companheiros e comissão técnica é um fator importante para o desempenho dentro de campo.

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