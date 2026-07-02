Dalic aponta Portugal como 'maior desafio' da Croácia na Copa do Mundo
Zlatko Dalic prevê que quem dominar o meio-campo levará vantagem no confronto dos 16 avos
O técnico Zlatko Dalic acredita que o jogo entre Croácia e Portugal, que acontece nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, será decidido no meio-campo. Apesar de exaltar o adversário, o comandante acredita na sua seleção e no que foi aprendido na fase de grupos.
Segundo o técnico da Croácia, Portugal tem excelentes meio-campistas e alerta que a equipe croata precisará ter erro zero se quiser avançar às oitavas de final. Para ele, inclusive, Portugal será o maior desafio da equipe na competição.
— Acredito que será uma batalha dos meias. Portugal tem excelentes jogadores no meio-campo. Taticamente são muito bons. Neste jogo, qualquer erro será penalizado.
— Os jogadores representam alguns dos melhores clubes do mundo e conquistam títulos. Esta seleção tem muito poucas fraquezas. É uma equipe muito compacta, de enorme qualidade, que ainda conta com Ronaldo, capaz de criar perigo a qualquer instante. Vamos enfrentar o desafio mais difícil possível, e esse desafio se chama Portugal.
Dalic exaltou a qualidade dos meio-campistas, o estilo de jogo da equipe portuguesa e também não deixou de elogiar o comandante adversário, Roberto Martínez.
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— Portugal é uma das seleções mais fortes do mundo. Tem um excelente selecionador, que está a fazer um grande trabalho e já o demonstrou na Bélgica e em Portugal. É uma equipe capaz de marcar a qualquer momento, e a sua maior qualidade é a técnica; quer ter sempre a posse de bola e jogar em um nível muito elevado, desgastando o adversário com a circulação de bola.
Zlatko Dalic também levantou uma estatística que joga contra a Croácia e, junto com Portugal, terá que eliminar um tabu contra os lusos em grandes competições. Essa será a 11ª vez que as duas seleções se encontram.
Nos últimos 10 embates, contando quatro amistosos e seis jogos oficiais, Portugal é dominante: oito vitórias lusitanas, dois empates e apenas uma vitória da Croácia — sendo esse único triunfo em um amistoso de 2024, ou seja, Portugal está invicto em jogos oficiais diante dos croatas, com cinco vitórias e um empate.
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— A Croácia nunca venceu Portugal numa grande competição, por isso sabemos bem o que nos espera.
|18/11/2024
|Croácia 1 x 1 Portugal
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05/09/2024
Portugal 2 x 1 Croácia
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25/06/2016
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10/06/2013
Croácia 0 x 1 Portugal
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12/11/2005
Portugal 2 x 0 Croácia
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19/06/1996
Croácia 0 x 3 Portugal
Eurocopa
Mesmo com um retrospecto desfavorável para a Croácia, aliado a um tabu de nunca ter vencido Portugal em jogos oficiais, Dalic expressou confiança na sua equipe, que a derrota para a Inglaterra na fase de grupos deu lições à Croácia e que a seleção tem condições de avançar às oitavas de final.
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— Há qualidade dos dois lados, mas temos de reduzir os nossos erros ao mínimo, porque eles vão castigá-los, tal como a Inglaterra fez. Precisamos aumentar o nosso nível de responsabilidade no meio-campo, dar o nosso melhor e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Acredito que podemos alcançar um bom resultado — disse Dalic.
Modric x CR7: adeus à Copa
O confronto também deve marcar a despedida em Copas de um dos grandes craques e símbolos da última geração das duas seleções: Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Sobre o tema, o goleiro croata Dominik Livakovic, esse grande episódio da Copa do Mundo, em que a equipe se doará ao máximo para que Modric chegue o mais longe possível em sua última edição.
— Há dois jogadores fundamentais que fizeram um trabalho fantástico. Estou convencido de que vamos fazer tudo para o Luka continuar o seu caminho. Só posso falar positivamente de ambos — concluiu Livakovic.
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