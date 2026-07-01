Bélgica conquista virada histórica no último minuto contra Senegal e avança na Copa do Mundo
Prorrogação durou mais de 40 minutos por conta do pênalti no apagar das luzes
A Bélgica conquistou uma virada histórica contra Senegal nesta quarta-feira (1º), no Seattle Field, e avançou na Copa do Mundo. Depois de sair perdendo por 2 a 0 e parecer eliminada, a seleção belga reagiu nos minutos finais do tempo normal, levou a partida para a prorrogação e venceu por 3 a 2.
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➡️Copa do Mundo: Bélgica x Senegal é paralisado por invasão ao campo
Diarra abriu o placar no primeiro tempo, e Ismaïla Sarr ampliou logo no início da etapa final. Quando Senegal controlava a classificação, Lukaku descontou aos 40 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, Tielemans aproveitou saída ruim de Diaw e empatou de cabeça.
Na prorrogação, a Bélgica cresceu, acertou o travessão com Lukébakio e conseguiu a virada nos minutos finais. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti de Camara em Tielemans. O próprio meia foi para a cobrança, bateu firme no ângulo e garantiu a classificação belga.
Senegal domina início e abre vantagem
A primeira grande chance senegalesa saiu aos 12 minutos. Mané carregou pela intermediária e acionou Pape Gueye na esquerda. O cruzamento encontrou Sarr, que aproveitou saída ruim de Courtois, finalizou na trave e ainda tentou completar caído, mas mandou para fora.
Pouco depois, Gana Gueye obrigou Courtois a trabalhar em finalização de primeira. A pressão continuou até o gol. Aos 23 minutos, Mané lançou na área, Sarr desviou de cabeça na trave, e Diarra apareceu livre para completar para o fundo da rede. O gol premiou o melhor momento de Senegal. A seleção africana fazia um jogo mais encaixado, incomodava pelos lados e explorava os espaços deixados pela Bélgica.
Sarr faz golaço e deixa Senegal perto da vaga
A Bélgica voltou para o segundo tempo com Lukaku no lugar de De Ketelaere. Mas quem começou pressionando foi Senegal. Logo aos 25 segundos, Ndiaye teve finalização rasteira que passou para fora. Aos cinco minutos, veio o segundo gol. Niakhaté fez ótimo lançamento desde o campo de defesa, Sarr dominou entre dois marcadores, avançou e soltou uma bomba para ampliar. Um golaço.
Rudi Garcia mexe, Bélgica se irrita e tenta reagir
Com dois gols de desvantagem, a Bélgica foi obrigada a correr riscos. Rudi Garcia mexeu na equipe, colocando Lukébakio e Raskin nos lugares de Doku e De Bruyne. Doku, que era uma das principais armas belgas até aquele momento, deixou o campo irritado e fez gestos de contrariedade. A seleção belga passou a jogar no campo de ataque, mas seguiu encontrando dificuldades para furar o bloqueio de Senegal. Lukaku tentava servir de referência, Tielemans aparecia como opção na entrada da área, e Lukébakio buscava jogadas individuais.
O clima também esquentou. Na parada técnica, Tielemans e Trossard discutiram duramente, trocaram empurrões, e Lukaku precisou intervir. Pouco depois, a Bélgica seguiu pressionando, mas ainda sem transformar volume em gol.
Lukaku e Tielemans salvam a Bélgica no fim
A reação começou aos 40 minutos. De Cuyper foi à linha de fundo e cruzou para a pequena área. Lukaku brigou com a defesa e finalizou de primeira para descontar. O gol recolocou a Bélgica no jogo. Aos 43, veio o empate. Trossard lançou a bola na área, Diaw saiu mal, e Tielemans cabeceou para o gol vazio. Em três minutos, a Bélgica transformou uma eliminação quase certa em sobrevida.
No início do segundo tempo da prorrogação, Senegal voltou a assustar. Bara Ndiaye recebeu sozinho pela direita, invadiu a área e tocou rasteiro para Mbaye. O atacante pegou de primeira e mandou para fora, raspando a trave.
A pressão belga virou decisão aos 16 minutos. Tielemans caiu na área após disputa com Camara. O VAR entrou em ação, o árbitro foi à tela e marcou pênalti para a Bélgica. Antes da cobrança, o clima esquentou. Ciss ficou caído perto da marca penal, jogadores belgas tentaram retirá-lo, e atletas de Senegal entraram na confusão. Lukaku chegou a segurar a bola, mas Tielemans assumiu a cobrança. O meia bateu firme no ângulo e marcou o gol da virada. Uma reação histórica para manter a Bélgica viva na Copa do Mundo.
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O pênalti nos minutos finais da prorrogação decidiu uma partida caótica. Tielemans, que já havia marcado o gol de empate no fim do tempo normal, sofreu a penalidade, assumiu a cobrança e virou herói da classificação belga.
Deu aula 🏅
Tielemans foi o grande nome da reação. Cabeceou para o gol vazio no empate, apareceu em momentos decisivos e ainda teve frieza para bater o pênalti da virada no ângulo.
Ficou abaixo 📉
Goleiro Diaw. Senegal teve a classificação nas mãos e desperdiçou chances para matar o jogo. Depois de abrir 2 a 0, a equipe recuou, perdeu intensidade e viu a Bélgica crescer nos minutos finais. O goleiro Diaw falhou no gol do empate e permitiu ao adversário acreditar na virada.
✅Ficha técnica
BÉLGICA 3 x 2 SENEGAL
Copa do Mundo – Segunda fase
📅 Data e hora: quarta-feira, às 17h
📍 Local: Seattle Field
⚽ Gols: Diarra, aos 23'/1ºT; Sarr, aos 5'/2ºT; Lukaku, aos 40'/2ºT; Tielemans, aos 43'/2ºT e aos 19'/2ºT da prorrogação
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