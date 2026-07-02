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Cristiano Ronaldo x Modric: parceria histórica dá lugar a 'última dança' na Copa

Jogadores podem disputar seu último jogo em Copas do Mundo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
02/07/2026 08:30
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Cristiano Ronaldo, Modric e Piqué - Barcelona x Real Madrid
Cristiano Ronaldo e Modric quando defendiam o Real Madrid (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Companheiros de Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Luka Modrić dividiram vestiário, títulos e uma das parcerias mais vencedoras do futebol europeu. Agora, os dois vivem suas últimas danças em Copas do Mundo. O duelo desta quinta-feira (2), entre Portugal e Croácia, pelas oitavas de final, também representa a despedida de um dos dois da principal competição de seleções.

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    • Cristiano Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo e segue escrevendo novos capítulos da carreira. Autor de gols em todas as edições que disputou, o português chegou neste Mundial a 24 partidas e dez gols na história da competição. Mesmo dono de diversos recordes, ainda busca alcançar dois feitos inéditos: marcar pela primeira vez em um mata-mata de Copa do Mundo e conquistar o único grande título que falta em sua carreira. O reencontro com o antigo companheiro de Real Madrid pode definir os próximos passos dessa trajetória.

    Cristiano Ronaldo no aquecimento de Colômbia x Portugal pela Copa do Mundo
    CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Do outro lado, Luka Modrić disputa sua quinta Copa do Mundo e também chega cercado por marcas históricas. No dia 23 de junho, diante do Panamá, tornou-se o primeiro jogador da história da seleção croata a alcançar a marca de 200 partidas pelo país, consolidando ainda mais seu legado.

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    Modric - Croácia x Marrocos
    Modric na Copa do Mundo em 2022 (Foto: JACK GUEZ / AFP)
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    • Antes de se enfrentarem em um duelo que pode marcar a despedida de um deles dos Mundiais, porém, vale relembrar o período em que estiveram do mesmo lado. Entre 2012 e 2018, Cristiano Ronaldo e Modrić foram protagonistas de uma das eras mais vitoriosas da história do Real Madrid, conquistando títulos e formando uma parceria que marcou época.

    CR7 e Modric dividiram vestiário no Real Madrid

    Cristiano Ronaldo e Luka Modrić foram companheiros de equipe no Real Madrid entre 2012 e 2018 e formaram uma das parcerias mais marcantes da história do clube. Ao longo de seis temporadas, os dois conquistaram quatro títulos da Liga dos Campeões (2014, 2016, 2017 e 2018), dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, três Mundiais de Clubes e três Supercopas da Europa, sendo protagonistas de uma das eras mais vitoriosas do futebol europeu.

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    Dentro de campo, Modrić era o responsável por organizar o meio-campo e abastecer o ataque, enquanto Cristiano Ronaldo se consolidava como o principal goleador da equipe. A parceria terminou somente em 2018, quando CR7 foi para a Juventus.

    Cristiano Ronaldo, Modric e Piqué - Barcelona x Real Madrid
    Cristiano Ronaldo e Modric durante El Clásico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

    Reencontro em "last dance"

    Ex-companheiros de Real Madrid e hoje adversários pelas suas seleções, Cristiano Ronaldo e Luka Modric voltam a se encontrar em campo nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), num duelo que carrega um peso especial: a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Os números do Sofascore evidenciam os papéis diferentes de Cristiano Ronaldo e Luka Modrić em Copas do Mundo. Em 25 jogos, sendo 23 como titular, CR7 soma 10 gols e duas assistências, além de médias de 4,6 finalizações por partida, 1,7 delas no alvo, e nota 7,24. Os números reforçam o perfil de um atacante decisivo, que vive da presença na área e aproveitou oito das 20 grandes chances que teve no torneio.

    Modrić tem uma influência que vai além dos gols. Em 22 partidas, 20 delas como titular, o meio-campista marcou duas vezes e distribuiu duas assistências, mas se destaca pela construção das jogadas. O croata registra 88% de aproveitamento nos passes, média de 1,5 passe decisivo por jogo, 6,3 bolas recuperadas e nota 7,31, ligeiramente superior à de Cristiano.

    Apesar dos estilos distintos, os dois formaram uma das parcerias mais vencedoras do Real Madrid. Ao longo de 223 partidas juntos, Cristiano Ronaldo participou diretamente de 282 gols, com 227 tentos e 55 assistências, enquanto Modrić contribuiu com 12 gols e 32 assistências.

    Agora, os dois voltam a dividir o protagonismo, mas em lados opostos. Aos 41 e 40 anos, respectivamente, Cristiano Ronaldo e Luka Modrić se reencontram em mais um duelo decisivo entre Portugal e Croácia. A última chance de ambos os lados.

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