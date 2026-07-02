Primeiro-ministro rejeita pedido de Tuchel para jogo da Inglaterra na Copa do Mundo Keir Starmer afirma que decisão cabe aos pais, mas reforça que alunos devem comparecer às aulas depois do duelo contra o México

O apelo de Thomas Tuchel para que os pais ingleses deixem os filhos faltarem à escola após o duelo entre Inglaterra e México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, repercutiu no governo britânico. Nesta quinta-feira (2), o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discordou da sugestão do treinador e afirmou que, apesar da importância da partida, as crianças devem comparecer às aulas na segunda-feira. O jogo será disputado no Estádio Azteca, na Cidade do México, à 1h no horário britânico.

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A declaração de Starmer foi dada um dia depois de Tuchel brincar com os pais durante entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre a RD Congo, pela segunda fase do Mundial. Na ocasião, o treinador incentivou que as crianças acompanhassem a partida decisiva diante dos mexicanos, mesmo que isso significasse faltar à escola no dia seguinte.

Starmer rebate sugestão de Tuchel

Questionado sobre a fala do treinador da seleção inglesa, um porta-voz do primeiro-ministro afirmou que a decisão cabe aos pais, mas reforçou a posição do governo sobre a frequência escolar.

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— Cabe aos pais tomarem suas próprias decisões. Queremos que todos aproveitem o jogo, mas as crianças devem estar na escola na segunda-feira — afirmou o representante de Starmer.

O porta-voz ainda citou a ministra da Educação, Jacqui Smith, que sugeriu uma alternativa para quem pretende acompanhar a partida durante a madrugada.

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— A ministra da Educação resumiu bem. Ela vai tirar um "cochilo de discoteca" no domingo e voltar ao trabalho no dia seguinte. O primeiro-ministro enfrenta o mesmo dilema que todo mundo sobre ficar acordado para assistir ao jogo.

Keir Starmer é o primeiro-ministro do Reino Unido (Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP)

Governo sugere alternativa para torcedores

Jacqui Smith também comentou o assunto em entrevista à rádio LBC. A ministra afirmou que entende o entusiasmo dos torcedores, mas destacou que a aprendizagem dos estudantes deve ser prioridade.

— Não quero estragar a diversão de ninguém, mas o maior prejuízo é quando os jovens deixam de aprender o que precisam para o futuro. Entendo perfeitamente que as pessoas, inclusive os jovens, queiram assistir ao jogo. Eu mesma vou acompanhar, tirar um cochilo à tarde e chegar ao trabalho na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido.

A proximidade do horário da partida também provocou reflexos no cotidiano dos ingleses. Segundo o aplicativo de babás Bubble, houve aumento de 50% nas reservas para a manhã de segunda-feira, indicando que muitos pais planejam acompanhar o jogo durante a madrugada.

Torcedores pedem feriado

A classificação da Inglaterra também motivou uma campanha de torcedores por um feriado extraordinário na segunda-feira para permitir que trabalhadores e estudantes acompanhem a partida sem compromissos no dia seguinte.

O governo, porém, descartou a possibilidade. Um porta-voz do Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local afirmou que, embora o Executivo esteja apoiando a seleção inglesa, o calendário de feriados públicos permanece inalterado.

A possibilidade de um feriado nacional, entretanto, não foi totalmente descartada. Starmer já havia afirmado anteriormente que poderá considerar a medida caso a Inglaterra conquiste o título da Copa do Mundo.

Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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