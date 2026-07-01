Técnico da Espanha abre o jogo sobre futuro de Yamal em decisão
Espanha decide seu futuro contra a Áustria na Copa do Mundo
A Espanha entra em campo nesta quinta-feira (2), contra a Áustria, pela segunda fase da Copa do Mundo. Na véspera da partida, o técnico Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva e demonstrou confiança na classificação, além de atualizar a situação física do elenco e de peças importantes como Lamine Yamal.
Entre algumas confirmações, falou sobre Nico Williams. Nas palavras do técnico, o jogador será desfalque no confronto após apresentar quadro de dores. A expectativa é que esteja disponível para uma eventual próxima fase.
Por outro lado, La Fuente revelou que Lamine Yamal está totalmente recuperado e pode atuar durante os 90 minutos, se necessário.
- Já está preparado para jogar tudo o que for exigido. Fomos muito prudentes com os prazos - explicou.
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Técnico da Espanha projetou decisão
De la Fuente ainda comentou sobre a possibilidade de uma decisão por pênaltis e revelou que a seleção treinou exaustivamente esse fundamento. Segundo o treinador, a parte psicológica é determinante.
- Otimista? Cada dia que passa sou mais otimista. Para mim, tenho os melhores jogadores do mundo - destacou.
- Nem todos servem para bater um pênalti. O mais importante é que o jogador cobre da mesma forma que faria durante uma partida - completou.
A Espanha enfrenta a Áustria no dia 2 de julho de 2026, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção espanhola avançou para o mata-mata invicta e na liderança do Grupo H, após garantir a classificação com uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai.
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