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Técnico da Espanha abre o jogo sobre futuro de Yamal em decisão

Espanha decide seu futuro contra a Áustria na Copa do Mundo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/07/2026 20:00
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Técnico da Espanha em coletiva
Técnico da Espanha falou sobre situação de nomes importantes do elenco (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)

A Espanha entra em campo nesta quinta-feira (2), contra a Áustria, pela segunda fase da Copa do Mundo. Na véspera da partida, o técnico Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva e demonstrou confiança na classificação, além de atualizar a situação física do elenco e de peças importantes como Lamine Yamal.

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    • Entre algumas confirmações, falou sobre Nico Williams. Nas palavras do técnico, o jogador será desfalque no confronto após apresentar quadro de dores. A expectativa é que esteja disponível para uma eventual próxima fase.

    Por outro lado, La Fuente revelou que Lamine Yamal está totalmente recuperado e pode atuar durante os 90 minutos, se necessário.

    - Já está preparado para jogar tudo o que for exigido. Fomos muito prudentes com os prazos - explicou.

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    De la Fuente ainda comentou sobre a possibilidade de uma decisão por pênaltis e revelou que a seleção treinou exaustivamente esse fundamento. Segundo o treinador, a parte psicológica é determinante.

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    - Otimista? Cada dia que passa sou mais otimista. Para mim, tenho os melhores jogadores do mundo - destacou.

    - Nem todos servem para bater um pênalti. O mais importante é que o jogador cobre da mesma forma que faria durante uma partida - completou.

    A Espanha enfrenta a Áustria no dia 2 de julho de 2026, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção espanhola avançou para o mata-mata invicta e na liderança do Grupo H, após garantir a classificação com uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai.

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