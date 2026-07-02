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Imprensa inglesa aponta pausa para hidratação como trunfo da Inglaterra em virada na Copa

Jornais destacam que interrupções ajudaram Thomas Tuchel a reorganizar a equipe antes da reação sobre a RD Congo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 10:08
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Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo
Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

As pausas para hidratação, alvo de críticas de Thomas Tuchel desde o início da Copa do Mundo, ganharam um novo significado para a Inglaterra após a classificação às oitavas de final. Na análise da imprensa inglesa, as interrupções foram determinantes para a reação da equipe na vitória por 2 a 1 sobre a RD Congo, pela segunda fase, ao permitirem que o treinador reorganizasse o time antes da virada construída com dois gols de Harry Kane.

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    A BBC destacou que a Inglaterra cresceu de produção depois das duas paradas obrigatórias, enquanto o The Sun ressaltou que Tuchel aproveitou os intervalos para orientar jogadores como Jude Bellingham, Declan Rice e Anthony Gordon. Pouco depois da segunda conversa, Gordon participou dos dois gols de Harry Kane, que garantiram a classificação inglesa para enfrentar o México nas oitavas de final.

    Tuchel aproveitou oportunidade

    Antes da partida, Tuchel havia criticado o protocolo adotado pela Fifa e afirmado que as pausas mudavam a identidade dos jogos ao quebrar o ritmo das partidas. Após a classificação, porém, o treinador reconheceu que decidiu utilizar as interrupções como uma oportunidade para conversar com os jogadores e promover ajustes táticos em um momento decisivo do confronto.

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    • Mesmo mantendo a opinião de que prefere partidas com fluxo contínuo, o comandante da Inglaterra afirmou que seria um erro desperdiçar uma ferramenta disponível durante o jogo. Segundo ele, os atletas estavam atentos às orientações e conseguiram colocar em prática as mudanças discutidas nos minutos de paralisação.

    — Eu tiro o melhor proveito disso. Eu não gosto muito delas. Gosto mais de futebol quando o jogo flui com ritmo e os jogadores e as equipes precisam encontrar soluções durante o jogo. Mas elas existem. Então, por que eu não aproveitaria a oportunidade? Hoje senti os jogadores muito calmos e receptivos.

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    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo
    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Tuchel também avaliou que, diferentemente de outras partidas da Copa do Mundo, as pausas transcorreram de maneira organizada e facilitaram a comunicação entre a comissão técnica e o elenco.

    — Às vezes, as pausas para hidratação podem ser um pouco caóticas. Todo mundo tenta incentivar, todo mundo quer passar uma mensagem e ajudar. Hoje eu senti os jogadores bastante calmos e concentrados nos momentos decisivos.

    Mudança refletida em campo

    A análise da BBC também apontou que a evolução inglesa ficou evidente nos números da partida. Antes da primeira pausa para hidratação, a equipe ainda não havia finalizado ao gol nem tocado na bola dentro da área adversária. Depois da interrupção, encerrou o primeiro tempo com oito finalizações e 20 ações dentro da área da RD Congo, demonstrando uma postura mais agressiva.

    O mesmo cenário se repetiu na etapa final. Antes da segunda parada, a Inglaterra havia produzido apenas duas finalizações e sete toques na área rival. Após o intervalo, aumentou a intensidade ofensiva, passou a explorar melhor os lados do campo e criou seis novas finalizações, chegando à virada com os dois gols de Harry Kane nos 15 minutos finais do confronto.

    O meia Eberechi Eze também afirmou que as pausas podem alterar o rumo das partidas ao oferecerem tempo para reorganização física e tática da equipe.

    — Às vezes, isso muda o ritmo do jogo e dá um pouco de tempo para respirar. Desta vez acabou funcionando para nós, mas faz parte do futebol.

    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo
    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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