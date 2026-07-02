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Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa

Atacante marcou os gols da vitória da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo e recebeu elogios do jornal espanhol AS, que o coloca como principal candidato à Bola de Ouro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/07/2026 09:49
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Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.
Harry Kane já tem cinco gols nesta Copa do Mundo e é cotado para receber a Bola de Ouro (Foto: Paul ELLIS/AFP)
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Harry Kane teve grande atuação na classificação da Inglaterra para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Jornal AS elogiou sua candidatura ao prêmio de melhor jogador do mundo e à Bola de Ouro.
Kane já acumula cinco gols na Copa e 83 gols pela seleção, tornando-se o maior artilheiro da história da Inglaterra.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A grande atuação de Harry Kane na classificação da Inglaterra para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 repercutiu em toda a Europa, e a campanha para que ele ganhe a Bola de Ouro cresce. Depois de marcar os dois gols da virada contra a República Democrática do Congo, o atacante recebeu elogios do tradicional jornal espanhol AS, que defendeu sua candidatura ao prêmio de melhor jogador do mundo e afirmou que o inglês merece o troféu.

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    A publicação destaca que Kane reúne números expressivos na temporada, vive ótima fase pelo Bayern de Munique e segue decisivo com a camisa da seleção inglesa.

    Na análise publicada pelo AS, Harry Kane apresenta todos os argumentos para conquistar a Bola de Ouro em 2026.

    Além do desempenho na Copa do Mundo, o atacante acumula marcas importantes ao longo da temporada e segue protagonista tanto pelo clube quanto pela seleção inglesa. Segundo o jornal, Kane pode ser considerado o maior jogador da história da Inglaterra, graças à regularidade e aos recordes conquistados, que o credenciam para a Bola de Ouro.

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    A atuação contra a República Democrática do Congo fez Kane chegar aos cinco gols na Copa do Mundo, entrando na disputa pela artilharia do torneio.

    O camisa 9 também ampliou sua marca histórica com a seleção inglesa, alcançando 83 gols, número que reforça seu status como maior goleador da história da Inglaterra.

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    O desempenho de Harry Kane no Mundial pode ser decisivo na corrida pela Bola de Ouro. Grandes campanhas em Copas geralmente influenciam diretamente na escolha do melhor jogador do planeta.

    Antes do início da Copa do Mundo, Harry Kane acreditava ter credenciais para conquistar a Bola de Ouro, principal prêmio individual do futebol.

    Harry Kane comemora gol pelo Bayern
    Temporada de Kane no Bayern e na Inglaterra o crendenciam para Bola de Ouro (Foto: Alexandra Beier/AFP)

    O atacante afirmou que sua temporada pelo Bayern de Munique o colocava entre os favoritos, independentemente da campanha da Inglaterra no Mundial. Com atuações decisivas e gols importantes, sua candidatura ganhou ainda mais força entre analistas e veículos da imprensa internacional.

    Após eliminar a República Democrática do Congo, a Inglaterra enfrenta o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Caso mantenha o alto nível de atuações e conduza a seleção inglesa às fases decisivas do torneio, Harry Kane poderá fortalecer ainda mais sua candidatura à Bola de Ouro, prêmio que tradicionalmente valoriza o desempenho em competições de seleções.

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