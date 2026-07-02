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Portugal acumulou vitórias e o gol 900 de CR7 diante da Croácia; relembre

Portugal e Croácia se enfrentaram dez vezes na história

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
02/07/2026 08:02
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Rafael Leão, atacante de Portugal, em ação contra a Croácia (Foto: Damir Sencar/AFP)
Rafael Leão, atacante de Portugal, em ação contra a Croácia (Foto: Damir Sencar/AFP)

Portugal e Croácia voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (2), em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, em um duelo que traz amplo favoritismo português e também um retrospecto histórico.

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    • Desde a independência croata, as seleções já se enfrentaram dez vezes, com sete vitórias de Portugal, dois empates e apenas um triunfo da Croácia. O aproveitamento da equipe portuguesa no confronto é de 76%, contra 17% dos adversários.

    Além da vantagem no número de vitórias, Portugal também leva a melhor no saldo de gols. Ao longo dos dez encontros, a seleção marcou 19 vezes, média de 1,9 gol por partida, enquanto a Croácia balançou as redes em apenas oito oportunidades. Todos os números são do Sofascore.

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    • Relembre os dez jogos entre Croácia e Portugal

    O primeiro duelo aconteceu na fase de grupos da Eurocopa de 1996. Portugal venceu por 3 a 0, com gols de Luís Figo, João Pinto e Domingos Paciência, resultado que garantiu a liderança da chave para a seleção portuguesa.

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    Quase dez anos depois, em novembro de 2005, as equipes voltaram a se enfrentar em um amistoso disputado em Coimbra. Portugal venceu por 2 a 0, com gols de Petit e Pauleta, que aproveitou assistência de Cristiano Ronaldo para fechar o placar.

    O terceiro encontro ocorreu em 2013, também em amistoso. A partida foi realizada na Suíça e terminou com vitória portuguesa por 1 a 0. O único gol foi marcado por Cristiano Ronaldo.

    Na Eurocopa de 2016, Portugal voltou a cruzar o caminho da Croácia, desta vez nas oitavas de final. Após empate sem gols no tempo regulamentar, Ricardo Quaresma marcou na prorrogação e garantiu a classificação portuguesa, em uma campanha que terminaria com o título europeu.

    Em setembro de 2018, as seleções empataram por 1 a 1 em amistoso disputado no Algarve. Ivan Perisic abriu o placar para os croatas, mas Pepe, em sua 100ª partida por Portugal, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

    Pela Liga das Nações 2020/21, Portugal levou a melhor nos dois confrontos. Na estreia da competição, goleou por 4 a 1, no Estádio do Dragão, com gols de João Cancelo, Diogo Jota, João Félix e André Silva. Meses depois, venceu por 3 a 2 na Croácia, única partida disputada em solo croata. Rúben Dias marcou duas vezes, incluindo o gol da vitória nos minutos finais, enquanto João Félix também balançou as redes.

    A única vitória da Croácia no retrospecto aconteceu em junho de 2024, em amistoso preparatório para a Eurocopa. Luka Modric abriu o placar de pênalti, Diogo Jota empatou, mas Budimir definiu o triunfo croata por 2 a 1.

    Já pela Liga das Nações 2024/25, Portugal voltou a dominar o confronto. Na estreia da competição, venceu por 2 a 1 em Lisboa, em uma partida marcada pelo gol de número 900 da carreira de Cristiano Ronaldo. Diogo Dalot também marcou para os portugueses. No segundo turno, com a classificação já assegurada, Portugal empatou por 1 a 1 fora de casa. João Félix abriu o placar, mas Gvardiol decretou a igualdade.

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia
    Jogo marcou gol 900 de CR7 (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

    Agora, o histórico positivo será colocado à prova novamente. Em um confronto eliminatório de Copa do Mundo, Portugal tenta manter a supremacia sobre a Croácia e confirmar o favoritismo construído ao longo dos últimos 30 anos de enfrentamentos. As equipes se enfrentam em Toronto nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília).

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