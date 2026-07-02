Cazé TV bate recorde histórico em transmissões da Copa do Mundo
Emissora também já quebrou quatro recordes seguidos
A Cazé TV alcançou a marca de 100 milhões de dispositivos únicos durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026 no YouTube. Segundo o canal, o número representa o total de aparelhos que acompanharam as transmissões ao longo da competição, consolidando o alcance das exibições do torneio na plataforma.
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➡️ CazéTV bate quarto recorde seguido em Brasil x Japão
De acordo com a CazéTV, as transmissões do Mundial também passaram a ocupar as 14 primeiras posições entre as maiores lives da história do YouTube. O maior pico foi registrado na vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, pela fase de 16-avos de final, quando a partida reuniu 21 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, estabelecendo, segundo o canal, um novo recorde da plataforma.
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Além das transmissões ao vivo, a CazéTV destacou o desempenho de seus conteúdos nas redes sociais. Conforme os dados divulgados, os vídeos com os melhores momentos das partidas, publicados com exclusividade pelo canal, já ultrapassaram a marca de 15 bilhões de visualizações durante a competição.
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A CazéTV segue sendo a única emissora brasileira com direito a exibir, ao vivo, todas as partidas da Copa do Mundo de 2026, além de disponibilizar conteúdos relacionados ao torneio em suas plataformas digitais.
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