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Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

Jogadores foram protagonistas da virada histórica sobre Senegal

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 20:26
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Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal
Jogadores da Bélgica comemorando o gol marcando contra Senegal na Copa (Imagem: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

A "geração de ouro" belga, ainda que já mais velha e já ter superado o auge, ainda segue viva na Copa do Mundo de 2026. Em uma das classificações mais dramáticas da atual edição, a Bélgica buscou uma virada improvável contra Senegal, vencendo por 3 a 2 no Lumen Field, em Seattle. Após estarem perdendo por dois gols de diferença até os 40 minutos do segundo tempo, os "Diabos Vermelhos" ressurgiram a partir do protagonismo de dois remanescentes da geração belga que sempre foi rondada de muita expectativa na Copa: Romelu Lukaku e Youri Tielemans.

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    • Bélgica chegou à virada no fim da prorrogação

    Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo
    Jogadores da Bélgica foram à euforia com o gol da virada contra Senegal (Foto: Foto por ALEX GRIMM / GETTY IMAGES)

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    A eliminação da Bélgica já parecia certa. Senegal dominava a partida e vencia por 2 a 0, com gols de Diarra e Ismaïla Sarr. O time de Rudi Garcia demonstrava nervosismo, com discussões em campo entre Tielemans e Trossard e maior domínio adversário, além da irritação visível de Jérémy Doku ao ser substituído.

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    • Contudo, os protagonistas da geração que eliminou o Brasil em 2018 apareceram nos últimos instantes. Aos 40 minutos da etapa final, Romelu Lukaku, que começou no banco devido a problemas físicos, descontou ao completar um cruzamento rasteiro. Apenas três minutos depois, Youri Tielemans aproveitou uma saída errada do goleiro Diaw para empatar de cabeça, levando o estádio ao delírio e a partida para a prorrogação.

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    O brilho dos veteranos e a estrela de Tielemans

    Na prorrogação, o desgaste físico das duas equipes era evidente, mas a experiência belga prevaleceu. No último minuto do tempo extra, Tielemans foi derrubado na área por Camara. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado e o próprio Tielemans, assumindo a responsabilidade no momento decisivo, bateu firme no ângulo para selar a vitória por 3 a 2 aos 19 minutos do segundo tempo da prorrogação.

    Youri Tielemans, aos 29 anos, foi o grande nome da classificação, com dois gols marcados e o pênalti sofrido. Outros veteranos da geração de ouro que devem estar fazendo a última participação em Copa do Mundo também estiveram em campo. São eles:

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    1. Romelu Lukaku (33 anos): mesmo sem as condições físicas ideais, provou ser o matador implacável de sempre, fazendo um gol decisivo que animou os belgas no fim da partida.
    2. Kevin De Bruyne (34 anos): Embora substituído durante o tempo normal, o cérebro da equipe é o pilar técnico para a sequência do mata-mata.
    3. Thibaut Courtois (34 anos): apesar de ter sofrido dois gols, realizou defesas importantes que evitaram um placar mais elástico de Senegal antes da reação.
    Lukaku comemora após gol na Copa do Mundo contra Senegal.
    Romelu Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa (Imagem: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

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    A 'última dança' dos belgas continua: o sonho do título inédito

    Com a classificação garantida, a Bélgica espanta o fantasma da eliminação precoce de 2022 na fase de grupos e prova que ainda pode competir em alto nível. O melhor resultado do país em Copas foi na Rússia em 2018, quando conquistou o terceiro lugar da competição. Agora, os belgas aguardam o vencedor de Estados Unidos e Bósnia para as oitavas de final.

    Os veteranos do elenco seguem em busca de corresponder às expectativas sobre a geração com títulos relevantes, já que a Bélgica ainda não conseguiu alcançar feitos relevantes para além de eliminar o Brasil no mata-mata, em 2018. Mesmo após o auge técnico, os craques da Europa seguem em busca da taça inédita da Copa.

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