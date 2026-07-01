Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título
Jogadores foram protagonistas da virada histórica sobre Senegal
A "geração de ouro" belga, ainda que já mais velha e já ter superado o auge, ainda segue viva na Copa do Mundo de 2026. Em uma das classificações mais dramáticas da atual edição, a Bélgica buscou uma virada improvável contra Senegal, vencendo por 3 a 2 no Lumen Field, em Seattle. Após estarem perdendo por dois gols de diferença até os 40 minutos do segundo tempo, os "Diabos Vermelhos" ressurgiram a partir do protagonismo de dois remanescentes da geração belga que sempre foi rondada de muita expectativa na Copa: Romelu Lukaku e Youri Tielemans.
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A eliminação da Bélgica já parecia certa. Senegal dominava a partida e vencia por 2 a 0, com gols de Diarra e Ismaïla Sarr. O time de Rudi Garcia demonstrava nervosismo, com discussões em campo entre Tielemans e Trossard e maior domínio adversário, além da irritação visível de Jérémy Doku ao ser substituído.
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Contudo, os protagonistas da geração que eliminou o Brasil em 2018 apareceram nos últimos instantes. Aos 40 minutos da etapa final, Romelu Lukaku, que começou no banco devido a problemas físicos, descontou ao completar um cruzamento rasteiro. Apenas três minutos depois, Youri Tielemans aproveitou uma saída errada do goleiro Diaw para empatar de cabeça, levando o estádio ao delírio e a partida para a prorrogação.
O brilho dos veteranos e a estrela de Tielemans
Na prorrogação, o desgaste físico das duas equipes era evidente, mas a experiência belga prevaleceu. No último minuto do tempo extra, Tielemans foi derrubado na área por Camara. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado e o próprio Tielemans, assumindo a responsabilidade no momento decisivo, bateu firme no ângulo para selar a vitória por 3 a 2 aos 19 minutos do segundo tempo da prorrogação.
Youri Tielemans, aos 29 anos, foi o grande nome da classificação, com dois gols marcados e o pênalti sofrido. Outros veteranos da geração de ouro que devem estar fazendo a última participação em Copa do Mundo também estiveram em campo. São eles:
- Romelu Lukaku (33 anos): mesmo sem as condições físicas ideais, provou ser o matador implacável de sempre, fazendo um gol decisivo que animou os belgas no fim da partida.
- Kevin De Bruyne (34 anos): Embora substituído durante o tempo normal, o cérebro da equipe é o pilar técnico para a sequência do mata-mata.
- Thibaut Courtois (34 anos): apesar de ter sofrido dois gols, realizou defesas importantes que evitaram um placar mais elástico de Senegal antes da reação.
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A 'última dança' dos belgas continua: o sonho do título inédito
Com a classificação garantida, a Bélgica espanta o fantasma da eliminação precoce de 2022 na fase de grupos e prova que ainda pode competir em alto nível. O melhor resultado do país em Copas foi na Rússia em 2018, quando conquistou o terceiro lugar da competição. Agora, os belgas aguardam o vencedor de Estados Unidos e Bósnia para as oitavas de final.
Os veteranos do elenco seguem em busca de corresponder às expectativas sobre a geração com títulos relevantes, já que a Bélgica ainda não conseguiu alcançar feitos relevantes para além de eliminar o Brasil no mata-mata, em 2018. Mesmo após o auge técnico, os craques da Europa seguem em busca da taça inédita da Copa.
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