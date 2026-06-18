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Liverpool oferece 100 milhões de euros por atacante sensação da Copa

Clube alemão não facilitará a vida dos interessados no atacante

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:21
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Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Liverpool chocou o mercado do futebol ao oficializar uma proposta astronômica de 100 milhões de euros pelo atacante Yan Diomande. O jovem marfinense, que brilha no RB Leipzig e foi eleito o craque da estreia na Copa do Mundo, transformou-se no principal alvo dos ingleses nesta janela de transferências. No entanto, a diretoria alemã recusou a investida inicial dos 'Reds'.

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    • Yan Diomande (Reprodução/RB Leipzig)

    De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, o RB Leipzig faz jogo duro e exige pelo menos 120 milhões de euros para abrir conversas. Além do aspecto financeiro, os alemães tentam a renovação contratual do atleta com direito a aumento salarial. O plano do clube da Bundesliga é resistir à pressão britânica e aguardar propostas formais de outros gigantes, como Paris Saint-Germain e Arsenal, o que deve inflacionar ainda mais o preço da joia.

    Quem é o novo prodígio marfinense?

    A trajetória de Yan Diomande é uma jornada multicultural que conecta três continentes. Natural da Costa do Marfim, o atacante mudou-se para a Flórida aos 15 anos para lapidar seu talento na DME Academy, em Daytona Beach.

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    Sua estreia no futebol profissional ocorreu na Espanha, com a camisa do Leganés. O batismo de fogo aconteceu em grande estilo: em março de 2025, o jovem pisou no gramado do icônico Estádio Santiago Bernabéu para enfrentar o Real Madrid por La Liga. Apenas quatro meses depois, em julho de 2025, o RB Leipzig desembolsou 20 milhões de euros pelo seu passe — a maior venda da história do clube espanhol.

    Na atual temporada europeia, o atacante consolidou-se como o segundo maior driblador do continente. O sucesso nos clubes repetiu-se no Mundial, onde Diomande garantiu a vitória marfinense por 1 a 0 contra o Equador e levou o prêmio de melhor jogador da partida.

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    A carta que emocionou o mundo

    Yan Diomande não conquista o público apenas com velocidade extrema, dribles desconcertantes e passes precisos. O atleta tocou o coração dos torcedores ao redor do planeta ao revelar uma emocionante carta dedicada à sua falecida irmã, onde relata as conquistas e os sonhos que realiza nos gramados.  

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