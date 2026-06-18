Tunísia x Japão marcará o milésimo jogo da história da Copa do Mundo Fifa preparou uma homenagem especial para o confronto

A partida entre Tunísia e Japão, marcada para a 1h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Monterrey, no México, será a de número 1000 na história das Copas do Mundo. O confronto, válido pelo Grupo F da edição de 2026, foi escolhido pela Fifa para marcar oficialmente o alcance da marca, que será atingida após quase um século da realização da primeira edição do torneio, disputada em 1930.

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Para a ocasião, a entidade designou o árbitro romeno István Kovács para comandar a partida e a Adidas produziu um uniforme especial para a arbitragem, que será utilizado durante o confronto. A camisa conta com três listras douradas nas mangas e um patch comemorativo com a inscrição "Match 1000", em referência ao número alcançado pela competição.

Quando começou a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo é a principal competição de seleções do futebol masculino e foi disputada pela primeira vez em 1930, no Uruguai, com a participação de 13 equipes. Desde então, o torneio passou por diversas transformações, ampliando o número de participantes até chegar ao formato atual, com 48 seleções.

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Arbitragem de Tunísia x Japão terá uniforme especial. (Divulgação)

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