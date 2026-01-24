O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (24) e domingo (25). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Villareal x Real Madrid

No sábado, às 17h, o Real Madrid visita o Villarreal, pela 21ª rodada de La Liga. Embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o Monaco no meio da semana, o time comandado por Arbeloa entra em campo de olho na liderança do campeonato, que pode ser assumida em caso de tropeço do Barcelona na rodada.

Vini Jr comemora com Mbappé gol do Real Madrid sobre o Monaco, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Arsenal x Manchester United

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (25), às 13h30, pela 23ª rodada da Premier League. Forte em casa, o time de Mikel Arteta busca ampliar a vantagem sobre o vice-líder e manter a sequência positiva no Emirates Stadium. Já os Red Devils, agora sob o comando de Michael Carrick, tentam confirmar o bom momento após a vitória expressiva sobre o Manchester City, no último fim de semana, na estreia do novo treinador.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Crystal Palace x Chelsea

Às 11h, em clássico londrino, Crystal Palace e Chelsea chegam pressionados por momentos distintos, mas igualmente irregulares, na Premier League. Em meio a uma crise interna, o Palace não vence há cinco rodadas e vê o risco de se aproximar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Chelsea vem de vitória sobre o Brentford e precisa somar três pontos para seguir na briga por uma vaga no G4.

Com gol de João Pedro, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 0, pela Premier League (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Juventus x Napoli

No domingo, às 14h, Juventus e Napoli se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, em confronto direto na parte de cima da tabela. Na perseguição à líder Inter de Milão, as duas equipes entram em campo pressionadas pela necessidade de vitória para se manterem vivas na disputa pelo Scudetto.

Pelo 1° turno do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Juventus por 2 a 1 (Foto: CARLO HERMANN / AFP)

Roma x Milan

Fechando o dia, Roma e Milan se enfrentam às 16h45 no duelo entre 4° e 2° colocado. Em caso de vitória Rossoneri, contando com uma derrota da Inter, que entra em campo no sábado, a equipe de Massimiliano Allegri pode empatar na pontuação com a grande rival, enquanto a Loba, comandada por Gian Piero Gasperini, quer se manter na cola dos primeiros colocados.

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma (Foto: Divulgação / Roma)

