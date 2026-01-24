Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Confira partidas para ficar de olho neste sábado (29) e domingo (30)
O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (24) e domingo (25). Então, já anota na agenda e não perca!
📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana
Villareal x Real Madrid
No sábado, às 17h, o Real Madrid visita o Villarreal, pela 21ª rodada de La Liga. Embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o Monaco no meio da semana, o time comandado por Arbeloa entra em campo de olho na liderança do campeonato, que pode ser assumida em caso de tropeço do Barcelona na rodada.
Arsenal x Manchester United
Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (25), às 13h30, pela 23ª rodada da Premier League. Forte em casa, o time de Mikel Arteta busca ampliar a vantagem sobre o vice-líder e manter a sequência positiva no Emirates Stadium. Já os Red Devils, agora sob o comando de Michael Carrick, tentam confirmar o bom momento após a vitória expressiva sobre o Manchester City, no último fim de semana, na estreia do novo treinador.
Crystal Palace x Chelsea
Às 11h, em clássico londrino, Crystal Palace e Chelsea chegam pressionados por momentos distintos, mas igualmente irregulares, na Premier League. Em meio a uma crise interna, o Palace não vence há cinco rodadas e vê o risco de se aproximar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Chelsea vem de vitória sobre o Brentford e precisa somar três pontos para seguir na briga por uma vaga no G4.
Juventus x Napoli
No domingo, às 14h, Juventus e Napoli se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, em confronto direto na parte de cima da tabela. Na perseguição à líder Inter de Milão, as duas equipes entram em campo pressionadas pela necessidade de vitória para se manterem vivas na disputa pelo Scudetto.
Roma x Milan
Fechando o dia, Roma e Milan se enfrentam às 16h45 no duelo entre 4° e 2° colocado. Em caso de vitória Rossoneri, contando com uma derrota da Inter, que entra em campo no sábado, a equipe de Massimiliano Allegri pode empatar na pontuação com a grande rival, enquanto a Loba, comandada por Gian Piero Gasperini, quer se manter na cola dos primeiros colocados.
