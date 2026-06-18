Real Madrid encaminha acordo com Enzo Fernández e prepara fortuna por Olise Presidente merengue atende a pedidos de Mourinho

A reeleição de Florentino Pérez deu início a uma das janelas de transferências mais agressivas e impressionantes da história do Real Madrid. Disposto a entregar um elenco imbatível nas mãos do técnico José Mourinho, o clube merengue está quebrando a banca. O clube não apenas sacramentou um pacotão de reforços de elite, como também fechou um acordo definitivo com o meia argentino Enzo Fernández e prepara uma proposta estratosférica de 220 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) para tirar o atacante Michael Olise do Bayern de Munique.

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Mbappé comemora gol pela França com Olise em partida válida pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

O interesse merengue por Olise explodiu após o jovem de 24 anos assombrar a Europa com exibições avassaladoras pela seleção francesa e pelo Bayern de Munique. Ciente de que os Bávaros devem fazer jogo duro e trata o atleta como inegociável após ele somar 22 gols e 31 assistências na temporada, Florentino sabe que precisará atingir a cifra recorde para balançar os alemães.

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Se a negociação por Olise promete ser uma guerra de bastidores, o setor de meio-campo já tem um novo dono engatilhado. Segundo o jornal Sport (Espanha), o Real Madrid selou um acordo definitivo com o campeão do mundo Enzo Fernández com um contrato válido até 2032.

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Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O argentino é um pedido expresso de José Mourinho, que busca o substituto ideal para suprir as lacunas históricas deixadas pelas saídas de Luka Modric e Toni Kroos. O argentino, que registrou 15 gols e 7 assistências em 54 partidas pelo Chelsea nesta temporada, já vinha pressionando a diretoria londrina pela liberação, enxergando o projeto merengue como a oportunidade perfeita de brigar por títulos expressivos.

A operação total deve ultrapassar a casa dos 100 milhões de euros. Como o Chelsea avalia o volante em 140 milhões de euros, o Real Madrid tenta amortizar o valor financeiro incluindo atletas na troca. O novo comandante dos Blues, Xabi Alonso, gostaria de contar com nomes como Arda Güler ou Camavinga para liberar o argentino, embora a alta cúpula em Londres priorize dinheiro em caixa. Como a relação entre os clubes está pacificada após a venda recente de Marc Cucurella para Madrid, o desfecho positivo é iminente.

Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução / X)

A provável chegada de Enzo Fernández e o avanço bilionário por Olise funcionam como a cereja do bolo de uma verdadeira seleção mundial que ganha forma nos bastidores do Santiago Bernabéu. Movendo-se com velocidade cirúrgica no mercado, a diretoria merengue não poupou esforços e costurou, em pouco tempo, uma nova e respeitável espinha dorsal para o elenco de José Mourinho.

No setor de criação e ataque, o grande impacto recente ficou por conta da contratação do astro português Bernardo Silva, que se despediu do Manchester City para vestir a camisa branca. Já o sistema defensivo contou com os anúncios oficiais do zagueiro francês Ibrahima Konaté e do lateral-esquerdo Marc Cucurella. Para fechar o ferrolho, o Real Madrid já selou 100% do acordo com o lateral-direito holandês Denzel Dumfries, ex-Inter de Milão, cuja oficialização é iminente, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Com um elenco recheado de estrelas mundiais da defesa ao ataque, Florentino Pérez pavimenta uma estrada de ouro no início desta nova gestão. O objetivo é dar a Mourinho todas as ferramentas possíveis para recolocar o clube merengue no topo absoluto do futebol.

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