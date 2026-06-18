logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Real Madrid encaminha acordo com Enzo Fernández e prepara fortuna por Olise

Presidente merengue atende a pedidos de Mourinho

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 14:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

A reeleição de Florentino Pérez deu início a uma das janelas de transferências mais agressivas e impressionantes da história do Real Madrid. Disposto a entregar um elenco imbatível nas mãos do técnico José Mourinho, o clube merengue está quebrando a banca. O clube não apenas sacramentou um pacotão de reforços de elite, como também fechou um acordo definitivo com o meia argentino Enzo Fernández e prepara uma proposta estratosférica de 220 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) para tirar o atacante Michael Olise do Bayern de Munique.

continua após a publicidade
  • Ibrahima Konaté

    Novos galácticos ? Após Cucurella e Bernardo Silva, Real Madrid anuncia chegada de Konaté

    Futebol Internacional
    Há 6 horas
  • Lance!

    Liverpool encaminha contratação de ex-Real Madrid convocado pela Espanha na Copa

    Futebol Internacional
    Há 16 horas
  • Real Madrid pela Copa do Rei (Foto: Reprodução/X)

    Real Madrid chega a acordo e rescinde com astro do clube

    Futebol Internacional
    Há 16 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise em partida válida pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

    O interesse merengue por Olise explodiu após o jovem de 24 anos assombrar a Europa com exibições avassaladoras pela seleção francesa e pelo Bayern de Munique. Ciente de que os Bávaros devem fazer jogo duro e trata o atleta como inegociável após ele somar 22 gols e 31 assistências na temporada, Florentino sabe que precisará atingir a cifra recorde para balançar os alemães.

    continua após a publicidade

    ➡️ Liverpool encaminha contratação de ex-Real Madrid convocado pela Espanha na Copa
    ➡️ Novos galácticos ? Após Cucurella e Bernardo Silva, Real Madrid anuncia chegada de Konaté

    Se a negociação por Olise promete ser uma guerra de bastidores, o setor de meio-campo já tem um novo dono engatilhado. Segundo o jornal Sport (Espanha), o Real Madrid selou um acordo definitivo com o campeão do mundo Enzo Fernández com um contrato válido até 2032.

    continua após a publicidade
    Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)
    Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis / AFP)

    O argentino é um pedido expresso de José Mourinho, que busca o substituto ideal para suprir as lacunas históricas deixadas pelas saídas de Luka Modric e Toni Kroos. O argentino, que registrou 15 gols e 7 assistências em 54 partidas pelo Chelsea nesta temporada, já vinha pressionando a diretoria londrina pela liberação, enxergando o projeto merengue como a oportunidade perfeita de brigar por títulos expressivos.

    A operação total deve ultrapassar a casa dos 100 milhões de euros. Como o Chelsea avalia o volante em 140 milhões de euros, o Real Madrid tenta amortizar o valor financeiro incluindo atletas na troca. O novo comandante dos Blues, Xabi Alonso, gostaria de contar com nomes como Arda Güler ou Camavinga para liberar o argentino, embora a alta cúpula em Londres priorize dinheiro em caixa. Como a relação entre os clubes está pacificada após a venda recente de Marc Cucurella para Madrid, o desfecho positivo é iminente.

    Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)
    Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução / X)

    A provável chegada de Enzo Fernández e o avanço bilionário por Olise funcionam como a cereja do bolo de uma verdadeira seleção mundial que ganha forma nos bastidores do Santiago Bernabéu. Movendo-se com velocidade cirúrgica no mercado, a diretoria merengue não poupou esforços e costurou, em pouco tempo, uma nova e respeitável espinha dorsal para o elenco de José Mourinho.

    No setor de criação e ataque, o grande impacto recente ficou por conta da contratação do astro português Bernardo Silva, que se despediu do Manchester City para vestir a camisa branca. Já o sistema defensivo contou com os anúncios oficiais do zagueiro francês Ibrahima Konaté e do lateral-esquerdo Marc Cucurella. Para fechar o ferrolho, o Real Madrid já selou 100% do acordo com o lateral-direito holandês Denzel Dumfries, ex-Inter de Milão, cuja oficialização é iminente, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

    Com um elenco recheado de estrelas mundiais da defesa ao ataque, Florentino Pérez pavimenta uma estrada de ouro no início desta nova gestão. O objetivo é dar a Mourinho todas as ferramentas possíveis para recolocar o clube merengue no topo absoluto do futebol.

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos
    Copa do MundoPedreiras à vista: como estrearam os prováveis próximos rivais do Brasil na Copa?Há 6 minutos
    Lyndon Dykes aquecendo para o jogo contra o Haiti na estreia da Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoEx-jogador de rugby, atacante da Escócia marca pouco, mas nunca perdeu quando participou de gols pela seleçãoHá 7 minutos
    Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Copa do MundoYamal descumpre regra durante a Copa e sofreu risco de multa pela Espanha; entendaHá 28 minutos
    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Seleção BrasileiraBrasil x Alemanha no mata-mata? Resultados atuais gerariam esse duelo; entendaHá 36 minutos
    Kane (Photo by Aric Becker / AFP)
    Copa do MundoKane começa Copa em alta com a Inglaterra e dá primeiro passo na busca pelo prêmio de melhor do mundoHá 1 hora
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Copa do MundoMãe de Endrick destaca apoio de Neymar e evita falar em injustiça por reserva na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    kimmich seleção alemanha copa do mundo
    Elenco sem títulos da Alemanha impacta no desempenho na Copa, analisa Kimmich
    João Neves seleção portuguesa
    João Neves dedica gol na estreia de Portugal à mãe e emociona com declaração
    Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Espanha lidera estatística na primeira rodada da Copa, mas liga alerta no ataque
    Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo Estrella/AFP)
    Colômbia x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do Grupo K da Copa do Mundo
    Yan Diomande
    Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã
    Cristiano Ronaldo e Flamengo ainda não cruzaram seus caminhos (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)
    Irmã de Cristiano Ronaldo curte crítica a companheiro de seleção após tropeço de Portugal
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)
    CR7 e Mukau
    Jogador da RD Congo dispara sobre Cristiano Ronaldo: 'Não é mais o mesmo'
    Ibrahima Konaté
    Novos galácticos ? Após Cucurella e Bernardo Silva, Real Madrid anuncia chegada de Konaté
    kimmich alemanha
    Kimmich é o coringa da Alemanha na Copa e se torna um jogador de 'dar inveja' nos rivais
    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo passa batido e tem números modestos na estreia de Portugal
    rudiger alemanha
    Rudiger encara fase como reserva da Alemanha e opina sobre substituto: 'Novo xerife'
    França espalha talento pela Copa e lidera ranking de jogadores em outras seleções