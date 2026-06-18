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Liverpool anuncia astro ex-Real Madrid convocado pela Espanha para a Copa como reforço

Clube inglês deu chapéu em adversário e fechou com jogador em meio à Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:12
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Victor Muñoz e Nico Williams em treinamento. (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)
Victor Muñoz e Nico Williams em treinamento. (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

Liverpool anunciou oficialmente um novo reforço para a temporada 2026 nesta quinta-feira (18). O clube inglês fechou com o atacante Victor Muñoz, ex-Real Madrid e que atuava pelo Osasuna, também da Espanha, na temporada 2025/26. A Contratação custará 40 milhões de euros aos cofres dos Reds (R$ 237 milhões).

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    Victor Muñoz em aquecimento do Real Madrid antes do jogo contra a Juventus, no Mundial
    Victor Muñoz em aquecimento do Real Madrid antes do jogo contra a Juventus, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Após uma temporada de destaque, o atacante de 22 anos, que atua na ponta-esquerda tinha conversas avançadas com o Newcastle e custaria 35 milhões de euros mais 5 milhões de bônus. A transferência para o clube era considerada praticamente certa, mas o Liverpool atravessou a negociação e fechou com o jogador da seleção espanhola antes. Metade dos 40 milhões de euros desembolsados pelo clube inglês será destinado ao Real Madrid, que possui 50% dos direitos do atleta.

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    Na a temporada passada, Muñoz fez 36 jogos no total, marcando sete gols e distribuindo cinco assistências. No total, são uma participação em gols a cada 230 minutos em campo. O jogador é a segunda contratação do Liverpool na temporada, que já conta com o defensor francês Jérémy Jacquet, que deixou o Rennes rumo à Inglaterra por quase 64 milhões de euros.

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    Os Reds contarão com o jogador como uma possível opção para suprir as ausências no ataque. Na última temporada, o clube teve de lidar com a ausência de Isak, que foi contratado por um valor astronômico (R$ 955 milhões) mas sofreu uma grave lesão quando fraturou a fíbula esquerda e sofreu uma contusão no tornozelo. Para piorar a situação, Hugo Ekitike, outra opção do Liverpool para o setor ofensivo, rompeu o tendão de Aquiles às vésperas da Copa e não só perdeu a competição, como também só deve voltar a atuar em 2027.

    Além dos lesionados. Mohamed Salah, um dos maiores ídolos do Liverpool, deixou o clube ao fim da temporada. Com ausências significativas durante a temporada, o clube ainda viu o atacante Luis Diaz ir para o Bayern sem ter uma reposição engatilhada.

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    O Liverpool ainda possui conversas avançadas com o atacante Yan Diomande, do RB Leipzig e da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo, e possuem interesse no francês Bradley Barcola. Recentemente, o nome de Darwin Nuñez, ex-jogador do Liverpool e que está atualmente no Al Hilal, foi associado ao clube após especulações de que os Reds desejam repatriar o atacante para preencher as lacunas do ataque.

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