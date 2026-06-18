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Brasil x Haiti: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo

Na Filadélfia, Seleção Brasileira busca afastar a ansiedade e vencer a primeira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 17:45
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Brasil e Haiti se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Arte / Lance!)
Brasil e Haiti se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Arte / Lance!)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pressionada a conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. O palco do confronto será o Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), onde o Brasil enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. ➡️ Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    escudo brasil cbf seleção brasileira
    BRA
    HAI
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo C
    Data e Hora
    Sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
    Local
    Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
    Árbitro
    Alejandro José Hernández (ESP)
    Assistentes
    José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)
    Var
    Não informado
    Onde assistir

    Como chegam Brasil e Haiti para a partida?

    O empate por 1 a 1 contra Marrocos na estreia ligou o sinal de alerta na comissão técnica. O comandante Carlo Ancelotti diagnosticou um excesso de ansiedade e falta de equilíbrio tático no time titular. Para corrigir os problemas defensivos e dar mais fluidez ao ataque, o treinador italiano deve promover mudanças drásticas: as laterais devem ganhar a experiência de Danilo e Alex Sandro, Fabinho assume a vaga de Casemiro no meio, e Matheus Cunha ganha a oportunidade como titular no lugar de Igor Thiago. Neymar segue fora, tratando uma lesão na panturrilha.

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    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos
    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    O Haiti, que retorna ao Mundial após um hiato de 52 anos, entra em campo como o franco-atirador do grupo. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia na rodada de abertura, a equipe de Sebastien Migne surpreendeu positivamente ao dominar a posse de bola (51%) e finalizar 15 vezes contra os europeus. Sem problemas por lesão, os caribenhos apostam na entrada do maior artilheiro de sua história, Duckens Nazon, e na velocidade do jovem Josué Casimir para tentar fazer história diante do Brasil.

    Ricardo Adé, zagueiro do Haiti, contra a Escócia (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via AFP)

    ✅ Ficha do jogo: Brasil x Haiti

    1. Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada)
    2. 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026
    3. ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
    4. 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
    5. 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e sportv (TV fechada)

    📋 Prováveis Escalações

    BRASIL: Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

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    HAITI: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.

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