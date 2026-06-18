Brasil x Haiti: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
Na Filadélfia, Seleção Brasileira busca afastar a ansiedade e vencer a primeira
A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pressionada a conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. O palco do confronto será o Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), onde o Brasil enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. ➡️ Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam Brasil e Haiti para a partida?
O empate por 1 a 1 contra Marrocos na estreia ligou o sinal de alerta na comissão técnica. O comandante Carlo Ancelotti diagnosticou um excesso de ansiedade e falta de equilíbrio tático no time titular. Para corrigir os problemas defensivos e dar mais fluidez ao ataque, o treinador italiano deve promover mudanças drásticas: as laterais devem ganhar a experiência de Danilo e Alex Sandro, Fabinho assume a vaga de Casemiro no meio, e Matheus Cunha ganha a oportunidade como titular no lugar de Igor Thiago. Neymar segue fora, tratando uma lesão na panturrilha.
O Haiti, que retorna ao Mundial após um hiato de 52 anos, entra em campo como o franco-atirador do grupo. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia na rodada de abertura, a equipe de Sebastien Migne surpreendeu positivamente ao dominar a posse de bola (51%) e finalizar 15 vezes contra os europeus. Sem problemas por lesão, os caribenhos apostam na entrada do maior artilheiro de sua história, Duckens Nazon, e na velocidade do jovem Josué Casimir para tentar fazer história diante do Brasil.
✅ Ficha do jogo: Brasil x Haiti
- Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada)
- 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e sportv (TV fechada)
📋 Prováveis Escalações
BRASIL: Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
HAITI: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.
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