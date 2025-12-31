Duelos marcantes: relembre os principais jogos do futebol internacional em 2025

Sem dúvidas, 2025 ficará eternizado como um dos anos mais emocionantes do futebol internacional. Ao longo de 12 meses intensos, o esporte entregou finais históricas, viradas improváveis, recordes quebrados e atuações individuais que entraram para a memória do torcedor. Da Europa às grandes competições de seleções, o futebol foi palco de jogos que ajudaram a definir títulos, carreiras e narrativas inesquecíveis. O Lance! relembra 11 partidas que marcaram o ano e ajudam a contar a história do futebol em 2025.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Relembre 11 dos principais jogos do futebol internacional em 2025

Manchester City 2 x 3 Real Madrid - ida do playoff da Champions League

O Real Madrid mostrou, mais uma vez, sua mística na Champions ao vencer o Manchester City fora de casa. Haaland marcou duas vezes, mas Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham garantiram a virada merengue.

continua após a publicidade

O jogo também ficou marcado por uma provocação da torcida inglesa a Vini Jr, que respondeu dentro de campo com duas assistências e o prêmio de melhor jogador da partida.

Vini Jr. posa com o torféu de melhor jogador em campo em Manchester City x Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

PSG 0 x 1 Liverpool - ida das oitavas de final da Champions League

Mesmo sendo amplamente dominado, o Liverpool saiu do Parc des Princes com uma vitória preciosa. O gol de Harvey Elliott, já no fim, coroou o triunfo e uma atuação histórica de Alisson, que saiu de campo com nove defesas executadas, parando completamente o ataque fulminante do PSG.

continua após a publicidade

Alisson teve uma atuação incrível contra o PSG na Champions League (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Arsenal 3 x 0 Real Madrid - ida das quartas de final da Champions League

No Emirates Stadium, o Arsenal construiu uma vitória contundente sobre o Real Madrid. Declan Rice foi o nome da partida ao marcar dois golaços de falta, enquanto Merino fechou o placar.

Manchester United 5 x 4 Lyon - quartas de final da Europa League

Em uma noite digna do apelido "Teatro dos Sonhos", o Manchester United protagonizou uma das classificações mais improváveis do ano. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Lyon abriu dois gols na prorrogação, mas viu os ingleses reagirem com três gols em apenas sete minutos.

O gol da classificação saiu nos acréscimos, marcado por Harry Maguire, herói improvável de uma noite que entrou para a história da competição.

Jogadores do Manchester United comemoram gol de Maguire na prorrogação (Foto: Oli Scarff / AFP)

Inter de Milão 4 x 3 Barcelona - volta da semifinal da Champions League

Em uma das partidas mais espetaculares da história recente da competição, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação, no Giuseppe Meazza, e garantiu vaga na final. Os italianos marcaram com Calhanoglu, Lautaro Martínez, Acerbi e Frattesi, enquanto Eric García, Dani Olmo e Raphinha balançaram as redes para os catalães.

Raphinha, inclusive, entrou para a história ao se tornar o jogador com mais participações em gols em uma única edição da Champions. Lautaro, mesmo lesionado, foi decisivo, e o goleiro Sommer brilhou com defesas milagrosas que mantiveram a Inter viva até o fim.

Lautaro Martínez comemora gol da Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Barcelona 4 x 3 Real Madrid - disputa pelo título de La Liga

No último El Clásico da temporada 2024/25, Barcelona e Real Madrid protagonizaram mais um duelo memorável. Em Montjuïc, os catalães buscaram a virada por 4 a 3 e deram um passo decisivo rumo ao título espanhol, conquistado na rodada seguinte contra o Espanyol.

Mbappé marcou três vezes e estabeleceu um recorde histórico pelo Real Madrid, mas não foi suficiente. Do outro lado, Raphinha brilhou com dois gols e reforçou sua condição de candidato à Bola de Ouro.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona diante do Real Madrid, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Crystal Palace 1 x 0 Manchester City - final da FA Cup

O Crystal Palace chocou a Inglaterra ao vencer o Manchester City por 1 a 0, em Wembley, e conquistar o primeiro título de sua história. Eberechi Eze marcou o gol decisivo, enquanto o goleiro Dean Henderson foi o grande destaque, com ao menos cinco defesas fundamentais e um pênalti defendido.

Jogadores do Crystal Palace erguem o troféu da Copa da Inglaterra após vitória sobre o Manchester City (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Para o City, a derrota selou uma temporada sem títulos, algo raro sob o comando de Pep Guardiola.

Tottenham 1 x 0 Manchester United - final da Europa League

Após 17 anos de espera, o Tottenham voltou a levantar um troféu. Em Bilbao, no Estádio San Mamés, os Spurs venceram o Manchester United por 1 a 0, com gol de Brennan Johnson, e ficou com o título da Europa League.

Jogadores do Tottenham comemoram título da Europa League (Foto: Josep Lago / AFP)

O resultado salvou um temporada inconsistente dos Spurs, que terminaram a Premier League na 17ª colocação, e ligou novamente o alerta vermelho no United, que terminou a temporada sem títulos e apenas na 15ª colocação.

PSG 5 x 0 Inter de Milão - final da Champions League

O PSG conquistou o inédito título da Champions League com uma atuação avassaladora diante da Inter de Milão. Na Allianz Arena, o time francês resolveu a final ainda no primeiro tempo, com gols de Hakimi e Doué. Na etapa final, Doué voltou a marcar, Kvaratskhelia deixou o seu e Mayulu fechou o placar histórico.

A goleada representou a maior já aplicada em uma decisão de Champions. Antes mesmo do apito final, torcedores da Inter deixaram o estádio, enquanto os franceses transformaram as arquibancadas em festa, com gritos de "olé" e cânticos de campeão.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Portugal x Espanha - final da Nations League

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo. Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e conquistou a Nations League pela segunda vez. O duelo foi disputado na Allianz Arena, em Munique.

Após uma decisão equilibrada, Rúben Neves converteu a cobrança decisiva. Cristiano deixou sua marca durante o jogo e reafirmou seu protagonismo em mais uma conquista histórica pela seleção portuguesa.

Cristiano Ronaldo levanta a taça após vitória de Portugal contra a Espanha (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Chelsea 3 x 0 PSG - final do Mundial de Clubes

O Chelsea conquistou o título do Mundial de Clubes com autoridade. No MetLife Stadium, os Blues dominaram o PSG desde o início, com atuação decisiva de Cole Palmer, autor de dois gols e uma assistência para João Pedro.

A vitória consolidou a força do projeto do clube inglês e frustrou o PSG, que sonhava fechar o ano com mais um título internacional após a conquista da Champions.

Jogadores do Chelsea recebem o troféu do Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial