Duelos marcantes: relembre os principais jogos do futebol internacional em 2025
Relembre as partidas que marcaram 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Sem dúvidas, 2025 ficará eternizado como um dos anos mais emocionantes do futebol internacional. Ao longo de 12 meses intensos, o esporte entregou finais históricas, viradas improváveis, recordes quebrados e atuações individuais que entraram para a memória do torcedor. Da Europa às grandes competições de seleções, o futebol foi palco de jogos que ajudaram a definir títulos, carreiras e narrativas inesquecíveis. O Lance! relembra 11 partidas que marcaram o ano e ajudam a contar a história do futebol em 2025.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Páreo na Bola de Ouro e carrasco do Real Madrid: relembre o 2025 de Lamine Yamal
Futebol Internacional29/12/2025
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 do Manchester City, um ano para ser esquecido
Futebol Internacional29/12/2025
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 do PSG, o melhor ano da história do clube
Futebol Internacional29/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Relembre 11 dos principais jogos do futebol internacional em 2025
Manchester City 2 x 3 Real Madrid - ida do playoff da Champions League
O Real Madrid mostrou, mais uma vez, sua mística na Champions ao vencer o Manchester City fora de casa. Haaland marcou duas vezes, mas Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham garantiram a virada merengue.
O jogo também ficou marcado por uma provocação da torcida inglesa a Vini Jr, que respondeu dentro de campo com duas assistências e o prêmio de melhor jogador da partida.
PSG 0 x 1 Liverpool - ida das oitavas de final da Champions League
Mesmo sendo amplamente dominado, o Liverpool saiu do Parc des Princes com uma vitória preciosa. O gol de Harvey Elliott, já no fim, coroou o triunfo e uma atuação histórica de Alisson, que saiu de campo com nove defesas executadas, parando completamente o ataque fulminante do PSG.
Arsenal 3 x 0 Real Madrid - ida das quartas de final da Champions League
No Emirates Stadium, o Arsenal construiu uma vitória contundente sobre o Real Madrid. Declan Rice foi o nome da partida ao marcar dois golaços de falta, enquanto Merino fechou o placar.
Manchester United 5 x 4 Lyon - quartas de final da Europa League
Em uma noite digna do apelido "Teatro dos Sonhos", o Manchester United protagonizou uma das classificações mais improváveis do ano. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Lyon abriu dois gols na prorrogação, mas viu os ingleses reagirem com três gols em apenas sete minutos.
O gol da classificação saiu nos acréscimos, marcado por Harry Maguire, herói improvável de uma noite que entrou para a história da competição.
Inter de Milão 4 x 3 Barcelona - volta da semifinal da Champions League
Em uma das partidas mais espetaculares da história recente da competição, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação, no Giuseppe Meazza, e garantiu vaga na final. Os italianos marcaram com Calhanoglu, Lautaro Martínez, Acerbi e Frattesi, enquanto Eric García, Dani Olmo e Raphinha balançaram as redes para os catalães.
Raphinha, inclusive, entrou para a história ao se tornar o jogador com mais participações em gols em uma única edição da Champions. Lautaro, mesmo lesionado, foi decisivo, e o goleiro Sommer brilhou com defesas milagrosas que mantiveram a Inter viva até o fim.
Barcelona 4 x 3 Real Madrid - disputa pelo título de La Liga
No último El Clásico da temporada 2024/25, Barcelona e Real Madrid protagonizaram mais um duelo memorável. Em Montjuïc, os catalães buscaram a virada por 4 a 3 e deram um passo decisivo rumo ao título espanhol, conquistado na rodada seguinte contra o Espanyol.
Mbappé marcou três vezes e estabeleceu um recorde histórico pelo Real Madrid, mas não foi suficiente. Do outro lado, Raphinha brilhou com dois gols e reforçou sua condição de candidato à Bola de Ouro.
Crystal Palace 1 x 0 Manchester City - final da FA Cup
O Crystal Palace chocou a Inglaterra ao vencer o Manchester City por 1 a 0, em Wembley, e conquistar o primeiro título de sua história. Eberechi Eze marcou o gol decisivo, enquanto o goleiro Dean Henderson foi o grande destaque, com ao menos cinco defesas fundamentais e um pênalti defendido.
Para o City, a derrota selou uma temporada sem títulos, algo raro sob o comando de Pep Guardiola.
Tottenham 1 x 0 Manchester United - final da Europa League
Após 17 anos de espera, o Tottenham voltou a levantar um troféu. Em Bilbao, no Estádio San Mamés, os Spurs venceram o Manchester United por 1 a 0, com gol de Brennan Johnson, e ficou com o título da Europa League.
O resultado salvou um temporada inconsistente dos Spurs, que terminaram a Premier League na 17ª colocação, e ligou novamente o alerta vermelho no United, que terminou a temporada sem títulos e apenas na 15ª colocação.
PSG 5 x 0 Inter de Milão - final da Champions League
O PSG conquistou o inédito título da Champions League com uma atuação avassaladora diante da Inter de Milão. Na Allianz Arena, o time francês resolveu a final ainda no primeiro tempo, com gols de Hakimi e Doué. Na etapa final, Doué voltou a marcar, Kvaratskhelia deixou o seu e Mayulu fechou o placar histórico.
A goleada representou a maior já aplicada em uma decisão de Champions. Antes mesmo do apito final, torcedores da Inter deixaram o estádio, enquanto os franceses transformaram as arquibancadas em festa, com gritos de "olé" e cânticos de campeão.
Portugal x Espanha - final da Nations League
Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo. Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e conquistou a Nations League pela segunda vez. O duelo foi disputado na Allianz Arena, em Munique.
Após uma decisão equilibrada, Rúben Neves converteu a cobrança decisiva. Cristiano deixou sua marca durante o jogo e reafirmou seu protagonismo em mais uma conquista histórica pela seleção portuguesa.
Chelsea 3 x 0 PSG - final do Mundial de Clubes
O Chelsea conquistou o título do Mundial de Clubes com autoridade. No MetLife Stadium, os Blues dominaram o PSG desde o início, com atuação decisiva de Cole Palmer, autor de dois gols e uma assistência para João Pedro.
A vitória consolidou a força do projeto do clube inglês e frustrou o PSG, que sonhava fechar o ano com mais um título internacional após a conquista da Champions.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias