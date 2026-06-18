Comando feminino! Tori Penso estreia como árbitra na Copa
Essa foi apenas a segunda oportunidade feminina no apito
A Copa do Mundo de 2026 registrou mais um capítulo histórico em sua galeria de recordes. A norte-americana Tori Penso tornou-se a segunda mulher a apitar um jogo no maior torneio do futebol masculino mundial. Ela comandou o confronto entre República Tcheca e África do Sul, realizado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, válido pela segunda rodada do Grupo A.
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Trajetória de pioneirismo e destaque global
Nascida em Stuart, na Flórida, a profissional consolidou-se como um dos nomes mais respeitados da arbitragem internacional. Embora seja graduada em Marketing pela Universidade Estadual da Flórida, sua caminhada nos gramados começou bem antes da formação acadêmica.
A ascensão global da juíza — que é casada com o também árbitro Chris Penso — atingiu o ápice em 2023, quando ela liderou a final da Copa do Mundo feminina entre Espanha e Inglaterra, em Sydney. O feito a transformou na primeira pessoa dos Estados Unidos a apitar uma decisão desse nível. Posteriormente, ela marcou presença nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde atuou em partidas dos torneios masculino e feminino.
A pioneira absoluta na história das Copas masculinas foi a francesa Stéphanie Frappart. O marco ocorreu no Catar, em 1º de dezembro de 2022, no duelo entre Alemanha e Costa Rica. Naquela ocasião, o trio de campo foi 100% feminino, completado pelas assistentes Neuza Back, do Brasil, e Karen Díaz Medina, do México.
A presença feminina no Mundial de 2026
O torneio deste ano mantém o espaço conquistado pelas mulheres na edição anterior. Ao todo, a Fifa selecionou seis profissionais para o quadro de arbitragem:
Árbitras centrais: Tori Penso e Katia Itzel García.
Assistentes: Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt e Sandra Ramírez.
VAR: Tatiana Guzmán.
Esse grupo feminino de elite representa cerca de 3,5% dos 170 profissionais selecionados para a Copa. De acordo com a Fifa, a escolha dos nomes é estritamente técnica, baseada em avaliações minuciosas de desempenho em competições nacionais e internacionais ao longo dos últimos anos.
Atuação de Tori Penso na estreia
A árbitra norte-americana Tori Penso demonstrou total controle sobre o ritmo da partida entre República Tcheca e África do Sul. Respeitada pelos atletas em campo e com forte imposição nos momentos de maior exaltação, ela garantiu uma condução segura e sem espaço para polêmicas. A atuação firme confirmou a precisão técnica da juíza em um dos palcos mais importantes do esporte.
Decisão convicta na reta final
O grande teste da noite ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante sul-africano Thapelo Maseko avançou da ponta direita para o centro e soltou uma bomba, bloqueada pelo braço do defensor tcheco Pavel Sulc. Bem posicionada, Tori Penso assinalou a penalidade máxima imediatamente.
A convicção da árbitra foi tão evidente que a equipe do VAR validou a marcação de forma rápida, sem que houvesse necessidade de revisão no monitor à beira do gramado.
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