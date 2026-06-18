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Comando feminino! Tori Penso estreia como árbitra na Copa

Essa foi apenas a segunda oportunidade feminina no apito

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 15:16
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Tori Penso mediando uma discussão dos atletas na Copa (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tori Penso mediando uma discussão dos atletas na Copa (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo de 2026 registrou mais um capítulo histórico em sua galeria de recordes. A norte-americana Tori Penso tornou-se a segunda mulher a apitar um jogo no maior torneio do futebol masculino mundial. Ela comandou o confronto entre República Tcheca e África do Sul, realizado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, válido pela segunda rodada do Grupo A.

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    • Trajetória de pioneirismo e destaque global

    Nascida em Stuart, na Flórida, a profissional consolidou-se como um dos nomes mais respeitados da arbitragem internacional. Embora seja graduada em Marketing pela Universidade Estadual da Flórida, sua caminhada nos gramados começou bem antes da formação acadêmica.

    Tori Penso aplicando cartão amarelo em sua estreia (Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    A ascensão global da juíza — que é casada com o também árbitro Chris Penso — atingiu o ápice em 2023, quando ela liderou a final da Copa do Mundo feminina entre Espanha e Inglaterra, em Sydney. O feito a transformou na primeira pessoa dos Estados Unidos a apitar uma decisão desse nível. Posteriormente, ela marcou presença nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde atuou em partidas dos torneios masculino e feminino.

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    A pioneira absoluta na história das Copas masculinas foi a francesa Stéphanie Frappart. O marco ocorreu no Catar, em 1º de dezembro de 2022, no duelo entre Alemanha e Costa Rica. Naquela ocasião, o trio de campo foi 100% feminino, completado pelas assistentes Neuza Back, do Brasil, e Karen Díaz Medina, do México.

    A presença feminina no Mundial de 2026

    O torneio deste ano mantém o espaço conquistado pelas mulheres na edição anterior. Ao todo, a Fifa selecionou seis profissionais para o quadro de arbitragem:

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    Árbitras centrais: Tori Penso e Katia Itzel García.

    Assistentes: Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt e Sandra Ramírez.

    VAR: Tatiana Guzmán.

    Esse grupo feminino de elite representa cerca de 3,5% dos 170 profissionais selecionados para a Copa. De acordo com a Fifa, a escolha dos nomes é estritamente técnica, baseada em avaliações minuciosas de desempenho em competições nacionais e internacionais ao longo dos últimos anos.

    Atuação de Tori Penso na estreia

    A árbitra norte-americana Tori Penso demonstrou total controle sobre o ritmo da partida entre República Tcheca e África do Sul. Respeitada pelos atletas em campo e com forte imposição nos momentos de maior exaltação, ela garantiu uma condução segura e sem espaço para polêmicas. A atuação firme confirmou a precisão técnica da juíza em um dos palcos mais importantes do esporte.

    Decisão convicta na reta final

    O grande teste da noite ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante sul-africano Thapelo Maseko avançou da ponta direita para o centro e soltou uma bomba, bloqueada pelo braço do defensor tcheco Pavel Sulc. Bem posicionada, Tori Penso assinalou a penalidade máxima imediatamente.

    A convicção da árbitra foi tão evidente que a equipe do VAR validou a marcação de forma rápida, sem que houvesse necessidade de revisão no monitor à beira do gramado.

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