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Yamal descumpre regra durante a Copa e sofreu risco de multa pela Espanha; entenda

Craque não foi titular no primeiro jogo, mas deve reaparecer no 11 inicial de Luis de la Fuente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 13:57
Atualizado há 2 minutos
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Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

O elenco da Espanha recebeu folga na última quarta-feira (17) em meio à preparação para o jogo com a Arábia Saudita, pela segunda rodada da Copa do Mundo, mas o dia de descanso quase virou um pesadelo para um craque do time. Lamine Yamal, por pouco, não recebeu multa no valor de 2 mil euros (cerca de R$ 12 mil).

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    A maioria da delegação optou por ficar próximo ao hotel, em Chattanooga, no Tennessee, mas o jogador do Barcelona foi além. Com a família e amigos, viajou para a cidade de Nashville, a mais de 150km de distância da concentração.

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    No passeio, Yamal visitou um restaurante de comida persa, passou horas no local, e o trajeto de volta durou cerca de duas Horas. O jovem de 18 anos chegou apenas cinco minutos antes do limite imposto pela comissão técnica para a reapresentação e jantar no hotel. O horário marcado havia sido às 21h (local).

    De acordo com informações do Diario Sport, da Espanha, Yamal seria automaticamente multado caso ultrapassasse o horário da reapresentação. Isso faz parte do código disciplinar da Federação Espanhola, que não abre exceção.

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    Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)
    Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

    Próximo compromisso da Espanha

    Lamine Yamal, que voltou recentemente para a relação do técnico Luis de la Fuente, entrou nos minutos finais do empate sem gols com Cabo Verde, na estreia. A tendência é que o craque do Barcelona seja titular na partida contra a Arábia Saudita, no domingo (21), às 13h, pela segunda rodada do Grupo H.

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